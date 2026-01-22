El Banco Central quiere más dólares: ¿cuáles son las estrategias que tiene en mente?

El BCRA presentó su “Fase 4” del plan macroeconómico 2026, orientada a atraer divisas de manera sostenida y fortalecer reservas tras la normalización del esquema cambiario post-electoral. La autoridad monetaria busca consolidar la desinflación, ampliar la demanda de dinero y reconstruir reservas con un objetivo de compras por hasta u$s10.000 millones, según su hoja de ruta.

Los economistas del BCRA señalan que, si bien la participación de capitales extranjeros en activos en pesos creció durante 2025 —hasta u$s3.700 millones desde niveles mucho más bajos en años previos— sigue lejos de los valores precrisis (cerca de u$s30.700 millones en 2017). Esto evidencia un mercado de pesos todavía dominado por inversores locales y con reducido interés transfronterizo.

Carry trade para no residentes: un imán de corto plazo

Una de las herramientas centrales del plan es promover el carry trade para inversores extranjeros: aprovechar las altas tasas de interés locales en pesos frente a tipos de cambio estables para generar rentabilidad en dólares. El BCRA entiende que este esquema puede ampliar la oferta de divisas, siempre que se logre un entorno de tasas y tipo de cambio atractivo.

Este enfoque busca recuperar algo de lo que se perdió en años recientes, pues la participación extranjera en títulos en pesos es mucho menor que en 2017. La idea es atraer fondos no fondeados en pesos que, al invertir en activos locales, terminen aportando dólares al mercado.

Analistas internacionales también han observado que, aunque esta estrategia puede ser rentable —como muestran estudios recientes sobre carry trade y tasas locales altas— conlleva riesgos adicionales por la volatilidad cambiaria y la posibilidad de que inversores salgan del país si cambian las expectativas del dólar o las tasas.

Inocencia fiscal: reforma para atraer capitales

Más allá de incentivos financieros, el Gobierno impulsa en el Congreso una ley de “inocencia fiscal”, que propone simplificar la carga impositiva y los controles tributarios, modernizar regímenes de auditoría y facilitar la repatriación de activos de residentes. Esta iniciativa está pensada para reducir barreras y hacer más atractivo traer dinero al país.

Según cifras citadas por el propio informe del BCRA, la repatriación con medidas anteriores —como el blanqueo de 2024— permitió declarar u$s23.300 millones en activos, con más de u$s20.000 millones entre CERA y ALyC, además de otros activos. El objetivo es utilizar estas señales para incentivar un flujo adicional de capitales y activar sectores productivos vinculados al comercio exterior.

RIGI: ventana a la inversión directa

En paralelo, el plan contempla el Régimen de Inversiones Guiadas e Incentivadas (RIGI) para atraer inyecciones de capital extranjero directo en sectores estratégicos. El BCRA reporta u$s63.700 millones en proyectos aprobados o anunciados, con fuerte peso en energía, oil & gas, minería, energías renovables e infraestructura.

Especial atención tienen sectores exportadores como litio, cobre y energías limpias, donde se espera que las inversiones extranjeras directas generen duplicación de exportaciones en dos años y hasta cuadruplicación en cuatro.