El dólar oficial volvió a caer y sigue cerca del techo de la banda cambiaria: los detalles

Desde principios de este año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, que busca flexibilizar el mercado de divisas y promover la acumulación de reservas. Esta política forma parte de una estrategia más amplia para estabilizar el peso, reducir la inflación y normalizar la economía tras años de controles estrictos.

La cotización del dólar y la banda

Pese a este cambio estructural, el dólar oficial siguió operando muy cerca del techo de la banda cambiaria. En la sesión más reciente del mercado, el dólar minorista cerró alrededor de $1.490 en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista operó cerca de $1.466. Esta posición representa apenas un 4,5 % por debajo del techo de la banda que se ajusta mensualmente por inflación.

Los dólares financieros, como el MEP y el Contado con Liquidación (CCL), también operaron con leves bajas pero se mantuvieron por encima de los $1.500, marcando presión sobre los límites superiores del esquema oficial.

Intervención del BCRA y del Tesoro

Un elemento clave en la dinámica reciente fue la señal de compra de dólares por parte del BCRA, lo que significó la primera adquisición de divisas en nueve meses dentro de un programa de acumulación que busca sumar al menos u$s10.000 millones de reservas a lo largo del año. Este programa está condicionado a un aumento de la demanda de pesos y a un flujo de divisas que acompañe la estrategia oficial.

Sin embargo, operadores del mercado sugieren que, de forma simultánea, el Ministerio de Economía (Tesoro) ha venido vendiendo dólares para contener la suba del tipo de cambio, evitando que se dispare hacia el techo de la banda. Esta intervención combinada refleja las tensiones entre la necesidad de acumular reservas y la de contener la volatilidad cambiaria.

Expectativas y próximos desafíos

Más allá de las intervenciones puntuales, el mercado mantiene expectativas de que el dólar se ubicará más cerca del techo de la banda hacia el mediano plazo. Contratos de futuros ya reflejan una proyección que ubica la cotización alrededor de $1.671 para mitad de año, lo que implicaría una subida semestral cercana al 15 %.

El comportamiento del tipo de cambio seguirá siendo monitoreado especialmente de cara a próximos vencimientos de deuda y pagos de bonos, que exigen reservas suficientes para evitar tensiones adicionales.