El negocio cripto crece en Argentina:¿por qué las stablecoins ganan terreno más allá del dólar?

Resumen Ejecutivo La actividad cripto en Argentina alcanzó los US$ 88.500 millones entre julio de 2025 y junio de 2026, registrando un incremento interanual del 15,3% según Chainalysis .

alcanzó los entre julio de 2025 y junio de 2026, registrando un incremento interanual del según . El país se consolida como el segundo mercado regional en volumen de operaciones cripto en América Latina, superando el promedio de crecimiento de la región ( 9,8% ).

en volumen de operaciones cripto en América Latina, superando el promedio de crecimiento de la región ( ). El uso de stablecoins como USDT y USDC se expande tanto para cobertura como para pagos y cobros internacionales de profesionales y trabajadores remotos.

como USDT y USDC se expande tanto para cobertura como para pagos y cobros internacionales de profesionales y trabajadores remotos. Las billeteras digitales con saldos superiores a US$ 10.000 en criptoactivos crecieron un 82% desde julio de 2024, evidenciando mayores tenencias en el ecosistema.

Argentina consolida su lugar entre los principales mercados de criptomonedas de América Latina. En un contexto en el que las herramientas financieras digitales amplían sus usos, la actividad cripto local creció a un ritmo superior al promedio regional y mostró señales de un cambio en los hábitos de los usuarios.

Según datos del informe Latin America Crypto Adoption, elaborado por Chainalysis, el país registró US$ 88.500 millones en actividad cripto durante el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. El volumen representó un incremento interanual del 15,3%, frente al crecimiento del 9,8% registrado en América Latina.

Con estos resultados, Argentina se ubicó como el segundo mercado regional por volumen de actividad, detrás de Brasil. Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo en la región: mientras el mercado argentino avanzó, el brasileño retrocedió y México registró una expansión mayor.

Un mercado que crece por encima del promedio regional

Los datos muestran que el uso de activos digitales mantiene su dinamismo en Argentina, incluso en un escenario económico en el que las condiciones cambiarias y la inflación pueden modificar los incentivos para dolarizar los ahorros.

Brasil encabezó el ranking regional con US$ 252.500 millones en actividad cripto, aunque registró una caída interanual del 1,6%. México, por su parte, ocupó el tercer lugar con US$ 77.600 millones y un crecimiento del 25,5%.

El avance argentino superó en 5,5 puntos porcentuales el promedio latinoamericano. No obstante, el caso mexicano demuestra que el país no fue el mercado con mayor expansión porcentual durante el período analizado.

La medición de Chainalysis contempla entradas a servicios de criptomonedas, transferencias entre billeteras personales dentro de cada país y transferencias internacionales recibidas. Por eso, el volumen refleja una estimación de actividad y no equivale directamente a ahorro acumulado, inversión neta o cantidad de usuarios.

Stablecoins: del ahorro en dólares a las operaciones cotidianas

Una de las claves del fenómeno es el uso de las stablecoins, activos digitales diseñados para mantener su valor vinculado a una referencia, generalmente el dólar estadounidense.

Entre las más utilizadas se encuentran USDT y USDC, que buscan conservar una cotización cercana a un dólar por unidad. A diferencia de otras criptomonedas, cuyo precio puede experimentar fuertes variaciones, estos activos apuntan a reducir la volatilidad respecto de la moneda de referencia, aunque no están exentos de riesgos.

En Argentina, los dólares digitales se popularizaron como una alternativa para conservar valor y operar fuera de los circuitos tradicionales. Sin embargo, su utilización también se extiende a las transferencias, los pagos y la recepción de ingresos provenientes del exterior.

Debe señalarse que la familiaridad adquirida por los usuarios con billeteras digitales, plataformas de intercambio y stablecoins favorece la continuidad de estas operaciones, incluso cuando cambian las condiciones económicas.

Crecen las billeteras con saldos superiores a US$ 10.000

Otro indicador que refleja la evolución del mercado es el aumento de las billeteras digitales con tenencias significativas en stablecoins.

Según Chainalysis, desde julio de 2024 la cantidad de billeteras atribuidas a Argentina que mantenían al menos US$ 10.000 en estos activos aumentó un 82%.

El dato sugiere una mayor presencia de saldos relevantes dentro del ecosistema, aunque requiere una precisión: se contabilizan billeteras y no personas. Además, las tenencias pueden corresponder tanto a particulares como a actividades comerciales, ahorro o inversión.

Por lo tanto, el crecimiento no permite afirmar que aumentó en la misma proporción la cantidad de ahorristas argentinos ni determinar el destino específico de todos esos fondos.

Cobrar del exterior, transferir y convertir dinero

La recepción de ingresos internacionales aparece como otro de los usos relevantes de las herramientas cripto en el país, especialmente entre profesionales independientes, trabajadores remotos y personas que prestan servicios a clientes extranjeros.

En estos casos, las plataformas permiten recibir fondos y, según las condiciones de cada servicio, convertirlos o transferirlos mediante activos digitales. Las stablecoins pueden funcionar como un instrumento intermedio para administrar ingresos, sin que eso implique necesariamente mantenerlos en dólares digitales de manera permanente.

Menos dependencia de la incertidumbre económica

Históricamente, la inflación, las devaluaciones y las restricciones cambiarias fueron factores centrales para explicar el interés argentino por los activos vinculados al dólar.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad cripto plantea un escenario más amplio. La experiencia acumulada por los usuarios y la disponibilidad de plataformas digitales permiten que estas herramientas se utilicen también para resolver necesidades concretas de administración del dinero.

Esto no significa que la búsqueda de cobertura cambiaria haya perdido relevancia. Más bien, convive con otras motivaciones, como recibir pagos internacionales, transferir fondos y acceder a servicios financieros digitales.

La conveniencia de cada operación depende de factores como las comisiones, el tipo de cambio aplicado, los tiempos de acreditación, las condiciones de retiro y la seguridad de la plataforma utilizada.

El próximo desafío: pagos, seguridad y regulación

La evolución del mercado dependerá, en parte, de que las plataformas logren mejorar la experiencia de uso y ampliar las aplicaciones prácticas de los activos digitales.

Las transferencias internacionales, los pagos y las soluciones para empresas aparecen entre los segmentos con posibilidades de expansión. Al mismo tiempo, la seguridad de las billeteras, la custodia de los fondos y la claridad regulatoria seguirán siendo aspectos centrales para el desarrollo del sector.

El crecimiento del 15,3% registrado en Argentina confirma que la actividad cripto mantiene un ritmo superior al promedio regional. El desafío hacia adelante será determinar cuánto de esa expansión se traduce en una utilización más extendida de los activos digitales para operaciones económicas concretas.

La tendencia marca una transformación en el vínculo de los argentinos con las criptomonedas: además de la búsqueda de una referencia en dólares, estas herramientas ganan espacio como infraestructura para administrar, transferir y recibir dinero. Su consolidación dependerá de los costos, la seguridad y la capacidad de ofrecer soluciones útiles para usuarios y empresas.