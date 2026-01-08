El oro, una de las "vedette" de la temporada: ¿qué factores impulsan los precios?

El oro se consolidó como uno de los activos más destacados en 2025, con una suba acumulada cercana o superior al 60–70%, alcanzando máximos históricos en su cotización, superando ampliamente los niveles registrados desde finales de la década de 1970.

Este fuerte avance no fue casualidad. El metal precioso combinó varios factores clave que potenciaron su atractivo entre inversores globales:

* Riesgo geopolítico persistente: conflictos internacionales, tensiones múltiples y temores sobre estabilidad global incentivaron la compra de activos considerados refugio seguro, como el oro.

* Expectativas de política monetaria: la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y la posibilidad de un ciclo más flexible reducen el rendimiento de activos sin rendimiento, lo que favorece al oro.

* Demanda de bancos centrales: numerosas instituciones estatales continúan acumulando oro en sus reservas para diversificar riesgo y protegerse frente a incertidumbres económicas.

Aunque el oro experimentó correcciones técnicas en las últimas semanas de 2025 —con retrocesos de alrededor del 2% semanal— el consenso general entre analistas es que estas fases son parte de una consolidación dentro de una tendencia alcista más amplia, no el inicio de un cambio de ciclo bajista.

¿Qué impulsa la tendencia alcista?

1. Incertidumbre geopolítica global: Los continuos conflictos internacionales, desde fricciones entre potencias hasta tensiones regionales, han mantenido a los inversores en alerta. Esto redirige capital hacia activos considerados seguros, como el oro, que históricamente ha sido refugio en periodos de riesgo.

2. Política monetaria expansiva: Las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como el oro, lo que potencia su demanda por parte de grandes fondos y bancos centrales.

3. Compras de bancos centrales e inversores institucionales: La acumulación de oro por instituciones internacionales ha permanecido sólida y en algunos casos récord, lo cual respalda la fortaleza de la tendencia alcista.