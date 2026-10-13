El costo de sembrar: las tasas de interés que enfrenta el campo y qué puede abaratarlas

Resumen Ejecutivo La campaña agrícola 2026/27 proyecta una superficie de 44,2 millones de hectáreas , con tasas de financiamiento bancario que varían del 16,6% al 68% en pesos y desde el 5% en dólares .

proyecta una superficie de , con tasas de financiamiento bancario que varían del y desde el . En el Mercado Argentino de Valores (MAV) , los echeqs avalados promedian tasas del 25% al 28% , mientras que los préstamos comerciales con proveedores se pactan mayoritariamente en dólares a tasa de cosecha.

, los echeqs avalados promedian tasas del , mientras que los préstamos comerciales con proveedores se pactan mayoritariamente en dólares a tasa de cosecha. El gobierno de Santa Fe implementa un programa con un aporte de $1.000 millones para bonificar hasta 10 puntos porcentuales las tasas de pymes y productores agropecuarios en el MAV.

La financiación vuelve a ocupar un lugar central en la planificación de la campaña agrícola 2026/27. Con una superficie sembrada proyectada en 44,2 millones de hectáreas, según las estimaciones preliminares citadas por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el acceso al crédito y el costo de los fondos son variables determinantes para organizar la compra de insumos, afrontar las labores y administrar el capital de trabajo.

Un relevamiento elaborado por Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada, publicado en el Informativo Semanal de la BCR el 9 de octubre, relevó las condiciones de financiamiento que ofrecen los bancos, el Mercado Argentino de Valores (MAV) y los distintos actores comerciales de la cadena agropecuaria.

El panorama muestra una marcada diferencia entre las alternativas disponibles. Mientras los acuerdos bancarios en cuenta corriente llegan al 68% nominal anual en pesos, algunas líneas para comprar insumos ofrecen tasas desde el 16,6%. En dólares, los préstamos relevados parten del 5% anual y pueden alcanzar el 13%, según el instrumento y el plazo.

Los valores corresponden a un relevamiento realizado durante septiembre de 2026 y constituyen referencias de mercado, no ofertas garantizadas para todos los productores.

Financiarse en pesos: las tasas cambian según el instrumento

Dentro del sistema bancario, los acuerdos en cuenta corriente aparecen como la alternativa más costosa entre las relevadas. Estas líneas, utilizadas habitualmente para cubrir necesidades inmediatas de liquidez, presentan tasas nominales anuales vencidas de entre el 35% y el 68%, con una mayor concentración de respuestas en el rango del 40% al 55%.

El descuento de cheques y pagarés también representa una vía de acceso al capital de trabajo. Para plazos de entre 30 y 365 días, las tasas informadas se ubican entre el 30% y el 42,3%.

Sin embargo, las condiciones más competitivas en moneda local aparecen en los préstamos vinculados a la compra de insumos mediante plataformas digitales. A través de convenios entre entidades financieras y proveedores, estas herramientas ofrecen tasas de entre el 16,6% y el 42% nominal anual, con plazos que van de 30 días a 36 meses.

Las tarjetas agropecuarias, que permiten adquirir insumos y maquinaria y diferir el pago hasta la cosecha, presentan tasas de entre el 19,5% y el 43%, con vencimientos de hasta 720 días. El relevamiento también identificó una línea a tasa cero condicionada a la obtención de un aval.

En los créditos de pago íntegro al vencimiento, conocidos como bullet, las tasas se ubican entre el 33,7% y el 34% para plazos de 180 días. A 360 días, el rango se amplía del 30% al 39,75%.

Por su parte, los préstamos prendarios e hipotecarios, orientados a operaciones de mayor plazo y respaldados por garantías reales, registran tasas de entre el 31% y el 33% anual, con vencimientos de entre 12 y 60 meses.

Dólares: préstamos desde el 5% anual

El financiamiento en moneda extranjera ofrece otro escenario. Según la BCR, los préstamos bancarios en dólares relevados presentan tasas de entre el 5% y el 13% anual, aunque las condiciones dependen del plazo, el destino de los fondos y las garantías.

Las líneas para la compra de insumos mediante plataformas digitales muestran tasas de entre el 5% y el 12%. Para operaciones de hasta un año, el rango se ubica entre el 5% y el 7,25%; en plazos que pueden extenderse hasta 48 meses, el costo llega al 12%.

Los préstamos bullet presentan tasas de entre el 5% y el 5,3% para vencimientos a 180 días. A 365 días, el rango se amplía del 6,5% al 12%.

En tanto, los préstamos prendarios e hipotecarios en dólares, con plazos de entre 12 y 60 meses, registran tasas de entre el 7,25% y el 13%.

La comparación entre tasas en pesos y en dólares, no obstante, exige considerar la moneda en la que se generan los ingresos y se cancelará la deuda. Una tasa nominal menor en dólares no implica necesariamente un costo total menor si existen descalces cambiarios o diferencias entre el momento de cobro de la producción y el vencimiento del crédito.

Los echeqs avalados, entre las opciones más competitivas

El Mercado Argentino de Valores ofrece otra alternativa para conseguir fondos mediante pagarés, cheques de pago diferido, echeqs y facturas de crédito electrónicas. Estos instrumentos pueden negociarse con avales o garantías, o sin ellas, y las condiciones varían de acuerdo con el plazo y el riesgo de cada operación.

En el segmento en pesos, los echeqs avalados se destacaron por sus tasas promedio ponderadas. Durante la semana del 7 al 11 de septiembre, el costo promedio fue del 25% anual para los plazos de hasta 60 días y aumentó gradualmente hasta el 28% para vencimientos de entre 181 y 365 días.

Los cheques de pago diferido avalados registraron una tasa promedio del 26% para plazos de entre 61 y 120 días. Por su parte, las facturas de crédito electrónicas directas, con vencimientos de hasta 90 días, operaron con tasas de entre el 25% y el 27,5%.

La situación cambia para los instrumentos sin garantía. Los pagarés no garantizados se negociaron a tasas de entre el 28% y el 38,5%, con promedios ponderados que oscilaron entre el 28,7% y el 33,1%. En los echeqs no garantizados, la dispersión fue mayor: las tasas se ubicaron entre el 20% y el 55%.

La diferencia entre los echeqs avalados y los no garantizados permite dimensionar el impacto del respaldo crediticio. Según la BCR, la brecha entre sus tasas promedio alcanzó los 2,6 puntos porcentuales para operaciones a 30 días y llegó a 8,2 puntos para plazos de entre 91 y 120 días.

En dólares, los pagarés avalados negociados en el MAV registraron tasas de entre el 6% y el 8,5%, con promedios de entre el 6,3% y el 7,1%. Para los pagarés no garantizados, el rango fue del 4,5% al 13,5%, con promedios de entre el 7,5% y el 9,9%.

Santa Fe bonifica hasta 10 puntos porcentuales

Una de las herramientas destacadas por el informe es el convenio entre el Gobierno de Santa Fe y el Mercado Argentino de Valores para reducir el costo de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El programa contempla una bonificación de hasta 10 puntos porcentuales sobre la tasa de mercado para determinadas operaciones en pesos con vencimientos de hasta 180 días. Entre los instrumentos alcanzados figuran los cheques de pago diferido, los echeqs, los pagarés bursátiles electrónicos y las facturas de crédito electrónicas.

Pueden acceder las empresas con domicilio o explotación en la provincia, incluidos los productores agropecuarios, siempre que obtengan el Certificado de Elegibilidad emitido por Santa Fe.

La BCR ilustra el mecanismo con dos ejemplos: un echeq avalado negociado a una tasa del 25% podría quedar en el 15% para la empresa, mientras que un pagaré directo al 29% podría reducir su costo al 19%.

El programa cuenta con un aporte provincial de $1.000 millones y establece un tope dinámico de $180 millones de valor nominal negociado por beneficiario. Ese límite se renueva a medida que vencen los documentos.

Para las empresas que cumplen los requisitos, la herramienta puede mejorar las condiciones de acceso al capital de trabajo. Antes de concretar una operación, sin embargo, resulta necesario verificar la elegibilidad, los instrumentos admitidos y las condiciones vigentes del programa.

El crédito comercial sigue siendo clave para el productor

Más allá de los bancos y el mercado de capitales, el financiamiento otorgado por proveedores de insumos, cooperativas, acopios y exportadores continúa siendo la principal fuente de crédito para el productor agropecuario, según el relevamiento de la BCR.

En este segmento, los acuerdos se pactan mayoritariamente en dólares y con pago a cosecha. Las tasas relevadas se ubican, en general, entre el 6% y el 10% anual, aunque pueden existir bonificaciones de hasta el 5% para clientes con una trayectoria comercial prolongada.

El canje de granos es la modalidad más difundida: el productor recibe los insumos financiados y cancela la obligación mediante la entrega de mercadería física al momento de la cosecha. También se utilizan préstamos en dólares y pagarés.

Este mecanismo permite vincular el vencimiento de la deuda con el ciclo productivo, aunque las condiciones concretas dependen del acuerdo comercial, del volumen comprometido y del precio al que se determina la mercadería entregada.

La decisión financiera impacta en el resultado de la campaña

Las diferencias entre las tasas relevadas muestran que no existe una única alternativa de financiamiento conveniente para todos los productores. El costo final depende de la moneda, el plazo, las garantías, el destino del dinero y la fecha en que se generarán los ingresos para cancelar la obligación.

En ese contexto, comparar las propuestas bancarias con las líneas vinculadas a proveedores, los instrumentos del mercado de capitales y los programas de bonificación puede abrir oportunidades para reducir el costo financiero.

Para la campaña 2026/27, el desafío será evaluar esas opciones en función de los márgenes esperados, la capacidad de repago y la exposición cambiaria. En un negocio donde una parte importante de los desembolsos se concentra antes de la cosecha, elegir cómo financiarse forma parte de la planificación productiva y puede incidir directamente en el resultado económico final.