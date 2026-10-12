Dólares con estrategia: Washington evalúa ampliar su apuesta por la energía y la minería argentina

Los dólares que Washington mira para la Argentina tienen destino y condiciones. Estados Unidos abrió la posibilidad de ampliar el financiamiento para energía, minería e infraestructura por encima del marco de hasta US$7.000 millones anunciado por el Exim Bank en septiembre, con horizonte hasta 2027.

La señal surgió durante la misión encabezada por Katrien Hinderdael, del Departamento de Estado. La DFC evalúa unas veinte iniciativas, entre ellas un préstamo para Vista Energy, y mantiene conversaciones vinculadas al proyecto de líquidos del gas de TGS con Pampa Energía. No se anunció un nuevo monto comprometido.

El Corredor Andes-Atlántico, presentado el 23 de septiembre, busca conectar recursos energéticos y mineros con infraestructura de transporte y exportación. La delegación técnica incluyó representantes del Departamento de Estado, el Exim y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, conocida como DFC.

Los organismos ofrecen herramientas diferentes. Exim respalda exportaciones estadounidenses de bienes y servicios; DFC puede intervenir mediante préstamos, inversiones accionarias y seguros de riesgo político. Hinderdael también mencionó la eventual participación de la Oficina de Capital Estratégico del área de Defensa, cuya capacidad global de financiamiento no constituye una asignación para Argentina.

La lectura económica es que el financiamiento podría facilitar proyectos intensivos en capital. La lectura geopolítica es que Washington busca fortalecer cadenas de abastecimiento consideradas estratégicas. Ambas conversaciones se cruzan cuando llega el momento de definir proveedores, tecnología, compradores y garantías.

Para las empresas argentinas, la pregunta empieza a desplazarse del monto anunciado a las condiciones: cuánto costará el crédito, qué inversiones podrá cubrir y cuándo estará disponible.

Ese es el tramo que queda por recorrer. Una misión identifica oportunidades; una aprobación habilita una operación; un desembolso permite ejecutarla. El negocio se juega en la distancia entre esas tres instancias.