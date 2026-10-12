La IA sostiene el crecimiento mundial, pero el FMI advierte que transformará el 40% de los empleos

La inteligencia artificial ya mueve inversiones antes de que termine de aclararse cómo cambiará el trabajo. Esa doble cara atravesó el mensaje de Kristalina Georgieva en el inicio de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bangkok.

La directora del FMI sostuvo que el despliegue de infraestructura para IA ayuda a mantener el crecimiento mundial alrededor del 3%, pese al impacto del shock energético. Destacó especialmente a las economías asiáticas que abastecen equipos para esa expansión.

La contrapartida es laboral. Según las estimaciones citadas por Georgieva, la tecnología podría modificar alrededor del 40% de los empleos a escala global, proporción que llega al 60% en las economías avanzadas. El alcance incluye tareas mejoradas, puestos deteriorados y empleos eliminados: no equivale a pronosticar la desaparición del 40% del trabajo.

La oportunidad también está en aplicaciones pequeñas

La discusión en Bangkok incorporó otra dimensión: cómo utilizar herramientas accesibles en actividades que no requieren desarrollar grandes modelos propios.

En el encuentro del Banco Mundial dedicado a “Small AI”, Georgieva, Ajay Banga y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, analizaron cómo pasar de experiencias piloto a aplicaciones capaces de mejorar productividad y generar oportunidades laborales. El eje fue ampliar los beneficios económicos de la tecnología.

Para una empresa, el desafío puede comenzar con una pregunta bastante menos espectacular que construir un centro de datos: qué proceso conviene mejorar y qué conocimientos necesita su personal para hacerlo.

En materia de políticas públicas, el FMI ya había señalado la importancia de fortalecer la formación, la investigación y los programas de reconversión laboral como parte de la preparación frente a la IA.

El debate deja una tensión abierta. La inversión tecnológica puede aumentar la producción y, al mismo tiempo, alterar quiénes participan de ese crecimiento. Comprar herramientas es una decisión; preparar a las personas para utilizarlas es otra. La velocidad de la primera vuelve más urgente la segunda.