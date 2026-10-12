Nobel de Economía 2026: Hall y Woodford, premiados por explicar cómo frenar las crisis

Subir las tasas puede enfriar los precios, pero también las compras. Estimular el consumo puede impulsar la actividad, aunque sus resultados dependen de cómo reaccionen las familias y las empresas. Entre esos dilemas se mueve la política económica. Y allí pusieron la lupa los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026: Robert E. Hall y Michael Woodford.

La Real Academia Sueca de Ciencias distinguió este lunes 12 de octubre a los investigadores estadounidenses por sus aportes a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Detrás de la expresión académica aparece una preocupación concreta: cómo utilizar las herramientas monetarias y fiscales para moderar los altibajos de la economía.

Hall, de la Universidad de Stanford, y Woodford, de la Universidad de Columbia, desarrollaron investigaciones que ayudan a entender cómo las decisiones individuales terminan moviendo variables como el consumo, la producción y la inflación. Sus contribuciones forman parte de las bases de los modelos que emplean bancos centrales y ministerios de Economía para evaluar sus políticas.

Del bolsillo de las familias a las decisiones del banco central

Uno de los aportes de Hall fue profundizar en el vínculo entre el consumo y las expectativas. Las familias toman decisiones considerando tanto sus ingresos actuales como lo que esperan recibir en el futuro. Esa relación permite entender por qué una medida destinada a estimular las compras puede tener resultados diferentes según las perspectivas de los hogares.

Woodford integró estos avances en un modelo macroeconómico presentado en un libro de 2003. Su trabajo permite analizar cómo las tasas de interés y las decisiones de consumo, producción y fijación de precios se conectan entre sí.

Estos desarrollos contribuyeron al enfoque conocido como nuevo keynesianismo. Su objetivo es estudiar las fluctuaciones económicas a partir del comportamiento de hogares y empresas, y evaluar qué políticas pueden ayudar a reducirlas. La pregunta deja de ser solamente cuánto debe subir o bajar una tasa: también importa cómo responderán quienes consumen, ahorran, invierten y producen.

El reconocimiento pone el foco en la capacidad de las políticas públicas para amortiguar las crisis. Según la Academia, las investigaciones de los premiados mejoraron las herramientas disponibles para aplicar medidas de estabilización en el momento adecuado. Eso no supone que exista una receta automática: el desafío es comprender las condiciones bajo las cuales una intervención puede funcionar.

Un premio de 12 millones de coronas suecas

Hall y Woodford compartirán en partes iguales una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalente a aproximadamente US$1,2 millones. El anuncio de Economía cerró la ronda de galardones de este año.

La distinción incluye una medalla y un diploma. Su entrega está prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo. La fecha recuerda la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896; ese día también se realizan las ceremonias de las demás categorías, con el Premio de la Paz en Oslo.

El Nobel que nació de un banco central

Su nombre formal es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Fue creado en 1968 mediante una donación del Sveriges Riksbank a la Fundación Nobel, cuando el banco central sueco cumplió 300 años.

La institución financia el premio, cuyo importe acompaña al de las otras categorías. La elección de los ganadores corresponde a la Real Academia Sueca de Ciencias. A diferencia de los Nobel originales, Economía se incorporó posteriormente: su primera entrega se realizó en 1969.

Los primeros distinguidos fueron Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. Hasta 2025 se habían celebrado 57 ediciones, con 99 laureados, entre ellos tres mujeres. Las edades al recibirlo iban desde los 46 hasta los 90 años.

La previa de este lunes estuvo marcada por el habitual secreto sobre las candidaturas. El anuncio había sido programado para después de las 11:45 de Estocolmo, equivalentes a las 6:45 de la Argentina.

Del crecimiento tecnológico a la estabilización

En 2025, el premio había reconocido a Joel Mokyr por sus investigaciones sobre las condiciones que permiten un crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico, y a Philippe Aghion y Peter Howitt por su teoría del crecimiento a través de la destrucción creativa.

Este año, el eje pasó a cómo moderar las fluctuaciones. Para una economía como la argentina, el tema ofrece una conexión inmediata con la discusión cotidiana: qué ocurre con el consumo, la actividad y los precios cuando cambia una política. El Nobel vuelve a poner bajo la lupa una dificultad que ningún anuncio oficial resuelve por sí solo: entre una medida y sus resultados están las decisiones de millones de personas.