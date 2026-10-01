Claves del día: Milei busca dólares en París, Toyota avanza con el RIGI y Funes apuesta al ladrillo

Octubre arranca con una pregunta que atraviesa los negocios: cuánto de la expectativa económica puede convertirse en inversiones y ventas antes de que las elecciones de 2027 se lleven toda la atención. Javier Milei busca capitales en París, Toyota consigue un paso clave para un proyecto industrial y los empresarios siguen mirando el consumo. En la región, la agenda tiene dos novedades concretas: el inicio este jueves de la conexión aérea Rosario-Madrid y el lanzamiento de un complejo comercial y corporativo en Funes.

El calendario electoral ya entró en las empresas. Se entran a alertgar la toma de decisiones y crece la preocupación por la continuidad del rumbo económico. El respaldo a las reformas convive con una dificultad cotidiana: vender en un mercado que ofrece poco margen para aumentar precios, pero todos coinciden que los costos terminaron de aplanar la rentabilidad de sus negocios.

Comerciantes y fabricantes de alimentos advierten que los consumidores no convalidan las subas necesarias para cubrir mayores costos. Referentes de compañías de consumo masivo consultados por ese medio anticiparon un cierre de año negativo para sus negocios.

También aparece en las conversaciones empresarias la hipótesis de un “mileísmo sin Milei”, mientras genera expectativa la participación de Patricia Bullrich. El interrogante detrás de esas discusiones es cuánto pesará el bolsillo en la elección del año próximo.

Desde París, Milei redobló su apuesta: prometió un récord económico en 2028 si consigue la reelección.

La Argentina Week combina promoción de inversiones con negociaciones políticas. La agenda del jueves incluye encuentros con mandatarios provinciales, empresarios y Emmanuel Macron. La reunión con el presidente francés está prevista para las 13.50, hora argentina, seguida por una recepción a la delegación.

El foro se desarrolla en la sede de la OCDE, con exposiciones sobre energía, minería, agro, comercio y biotecnología. Entre los participantes anunciados figuran representantes de TotalEnergies, YPF, Pampa Energía, Louis Dreyfus, Glencore, Santander y Globant.

La presencia de gobernadores también abre conversaciones sobre el Presupuesto 2027, la reforma electoral y posibles acuerdos políticos. Para el Gobierno, la gira busca mostrar oportunidades de negocios acompañadas por respaldo territorial. Para las provincias, ofrece una vidriera para sus proyectos y un espacio de negociación con la Casa Rosada.

En la industria, Toyota aportó uno de los anuncios de mayor escala. El Comité Evaluador del RIGI aprobó el ingreso de un proyecto por US$1.341 millones para fabricar un vehículo electrificado en Zárate.

La iniciativa contempla una nueva planta, exportaciones equivalentes al 70% de la producción y ventas externas estimadas en US$1.280 millones anuales. Prevé más de 3.600 empleos directos e indirectos durante la construcción y unos 2.600 en la operación.

Todavía falta la decisión final de Toyota. La aprobación del régimen permite avanzar en ese proceso interno; no equivale a una orden definitiva de ejecución.

Tampoco está confirmada la tecnología específica del vehículo. Aunque Luis Caputo utilizó la expresión “100% electrificado”, la automotriz habló de un vehículo electrificado sin precisar modelo ni motorización. Presentarlo como un automóvil completamente eléctrico iría más allá de lo informado.

De concretarse, sería la mayor inversión de la industria automotriz argentina y reforzaría la función de Zárate como plataforma exportadora.

Los mercados, mientras tanto, cerraron septiembre con un alivio que necesita contexto. La Bolsa porteña subió 1,3% en la última rueda y varios ADR argentinos avanzaron hasta 3%. El balance mensual siguió siendo negativo: el Merval perdió 7,1% en pesos y 7,3% en dólares.

El riesgo país terminó en 607 puntos. El Banco Central compró US$160 millones, aunque las reservas bajaron US$1.392 millones por pagos y movimientos de cierre. El dólar oficial quedó en $1.539,87; el blue, en $1.560; el MEP, en $1.544,16, y el contado con liquidación, en $1.613,62.

En el mercado se conocidó una estimación de inflación de septiembre de 1,9% de C&T y una lectura de Orlando Ferreres más cercana al estancamiento que a una recesión, con crecimiento anual próximo al 2%.

Afuera, las tasas largas estadounidenses siguieron presionando las valuaciones. El petróleo subió y los granos retrocedieron en Chicago, especialmente el maíz. Una buena rueda local, por ahora, alcanza para recuperar aire.

Para Rosario, el comienzo de octubre suma una novedad con impacto turístico y comercial: el inicio previsto para este jueves de los vuelos directos a Madrid de World2Fly, con dos frecuencias semanales. La conexión había llegado a septiembre con el viaje inaugural anunciado como agotado.

La ruta ofrece una alternativa al traslado hacia otros aeropuertos para viajar a Europa. Su valor potencial también está en el recorrido inverso: atraer visitantes, facilitar encuentros empresariales y fortalecer la oferta de Rosario como destino. La oportunidad para hoteles, gastronomía, agencias y organizadores de eventos dependerá de cuánto de esa conectividad se transforme en estadías y actividad local.

A pocos kilómetros del aeropuerto, Funes suma otra apuesta. MA Desarrollos presentó Cannes Center, un complejo de 11.294 metros cuadrados construibles en Ruta 9 y General López, cerca del GO Sanatorio Funes.

Diseñado por Grupo Madero sobre un terreno de 5.700 metros cuadrados, tendrá 18 locales comerciales de doble altura y 48 oficinas de entre 30 y 165 metros cuadrados, con terrazas privadas. El proyecto incluye 104 cocheras subterráneas y 25 espacios de estacionamiento de cortesía.

Los locales contemplan expansiones a jardines o terrazas y factibilidad de gas para gastronomía. La comercialización fue anunciada para septiembre-octubre, con un plazo de ejecución de 30 meses.

La desarrolladora sostiene que existe demanda de espacios para trabajar y consumir cerca del lugar de residencia. Esa es la apuesta comercial: captar empresas, profesionales y marcas que buscan instalarse sobre Ruta 9 y acompañar el crecimiento permanente de la ciudad.