Café de especialidad: la apuesta tucumana que busca hasta USD 250 millones en exportaciones

Hoy se conmemora el Día Internacional del Café, una fecha instaurada en 2015 por la Organización Internacional del Café para poner en valor toda la cadena que va de la chacra a la taza.

El contexto de este 2026 no invita demasiado a festejar: el precio internacional del grano arábica cae casi 20% en lo que va del año y ronda los 280 centavos de dólar por libra en los mercados de futuros.

La causa es una sobreoferta global sin precedentes. Brasil proyecta una cosecha de 77 millones de sacos, un salto del 13,5% respecto del ciclo anterior, y la producción mundial podría superar por primera vez los 180 millones de sacos.

Vietnam eleva sus exportaciones y compensa la desaceleración inicial de Brasil, mientras Colombia retrocede 8% por factores climáticos. Para la campaña 2026/27 se proyecta un superávit de entre 4,7 y 5,3 millones de sacos.

En medio de ese derrumbe, la Argentina —importadora casi total de café durante décadas— empieza a escribir un capítulo distinto: la primera cosecha propia de café de especialidad, cultivada en Tucumán.

El proyecto, impulsado por Cabrales S.A. junto al Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, ya suma 80.000 plantas distribuidas en ocho variedades, con un potencial de expansión de hasta 8.000 hectáreas.

"La primera cosecha de café en Tucumán va a sorprender por la calidad del grano y de la bebida: es un café de especialidad", aseguró Martín Cabrales, referente de la empresa familiar que este año cumple 85 años.

La calidad del grano fue avalada por la Mumac Academy italiana, y la proyección oficial habla de hasta USD 250 millones en exportaciones potenciales si el cultivo logra escalar.

El dato no es menor: mientras buena parte del mundo nada en café barato, la apuesta argentina se mete de lleno en el segmento de especialidad, el que menos sufre las guerras de precios de los commodities.

Ese mercado global de café de especialidad vale hoy USD 111.500 millones y se proyecta que más que se duplique, hasta USD 251.700 millones, para 2033.

La tecnología también entra en la ecuación: cada vez más fincas cafetaleras en el mundo usan sensores y modelos de inteligencia artificial para anticipar plagas, optimizar el riego y estimar el momento exacto de cosecha, grano por grano.

Mientras el cambio climático achica la superficie apta para el cultivo tradicional en África y el sudeste asiático, regiones antes impensadas, como el noroeste argentino, empiezan a aparecer en el radar de los agrónomos como alternativas viables.

Es la misma lógica que ya probaron otros productos de nicho locales: competir por calidad y diferenciación antes que por volumen, como ocurre con la leche de burra de alto valor agregado que se produce en la región.

Para la gastronomía de Rosario y la región, el fenómeno abre una ventana doble. Por un lado, torrefactores y cafeterías de especialidad podrían acceder en el futuro a un insumo local, menos atado al dólar.

Por otro, se suma a una etapa en la que el sector gastronómico local viene de atravesar una fuerte reconversión financiera, tras el fin de la rentabilidad fácil que dejaba la inflación alta.

La ciudad, de hecho, viene sumando nuevas propuestas gastronómicas, en un rubro que busca reinventarse a fuerza de diferenciación.

Para quienes evalúan diversificar carteras o proyectos productivos, el combo de precio commodity bajo más demanda de especialidad en alza plantea una ecuación poco habitual: entrar temprano en un nicho todavía chico, pero con barreras de conocimiento que recién empiezan a construirse en el país.

El café, en definitiva, deja de ser apenas un commodity que se importa a precio de pizarra para pasar a ser una pieza más de la diversificación productiva del interior argentino.

La brecha entre el grano genérico que se derrumba en los mercados de Chicago y el grano de especialidad que sigue ganando valor marca, también, hacia dónde podría mirar la próxima inversión agroindustrial regional.