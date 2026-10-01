El gigante francés que apuesta por el petróleo argentino: inversiones por u$s10.000 millones

Resumen Ejecutivo TotalEnergies anunció una cartera de inversión de US$ 10.000 millones en Argentina para proyectos de gas y petróleo no convencional y desarrollo offshore.

anunció una cartera de inversión de en Argentina para proyectos de gas y petróleo no convencional y desarrollo offshore. El plan contempla el proyecto gasífero costa afuera Alberdi (US$ 1.500 millones) en Tierra del Fuego y el desarrollo de shale oil en San Roque (US$ 5.000 millones) .

en Tierra del Fuego y el desarrollo de shale oil en . La compañía incrementará la producción de gas en Aguada Pichana a 16 MMm3/d en Vaca Muerta, impulsada por el marco del RIGI y la libertad de giros.

TotalEnergies puso en marcha la agenda de inversiones de la Argentina Week en París con un anuncio que vuelve a colocar al sector energético argentino en el centro de la estrategia de una de las principales petroleras globales.

El CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, presentó una cartera de proyectos por más de US$10.000 millones destinada a ampliar la producción de gas y petróleo en Argentina, con iniciativas tanto en Vaca Muerta como en el segmento offshore de Tierra del Fuego.

El anuncio se produjo después de una reunión entre Pouyanné y el presidente Javier Milei, durante la cual el ejecutivo adelantó los principales proyectos de la compañía.

Un proyecto offshore de US$1.500 millones en Tierra del Fuego

Uno de los anuncios centrales es el desarrollo de un nuevo proyecto costa afuera en Tierra del Fuego, denominado Alberdi, que contempla una inversión estimada en US$1.500 millones.

La iniciativa busca ampliar la producción de gas de TotalEnergies en la Cuenca Marina Austral y forma parte de la estrategia de la compañía para incrementar su participación en el desarrollo energético argentino.

TotalEnergies opera en el país desde 1978 y, según información de la propia empresa, participa de aproximadamente una cuarta parte de la producción nacional de gas.

Vaca Muerta concentra otra parte clave de la inversión

La segunda pata del plan está en Neuquén.

La compañía prevé aumentar su producción de gas en Aguada Pichana, uno de sus principales activos en Vaca Muerta. El objetivo es llevar la capacidad hasta aproximadamente 16 millones de metros cúbicos diarios, con inversiones que podrían alcanzar los US$4.000 millones en un horizonte de diez años.

Pero el anuncio también marca una nueva etapa para TotalEnergies en el petróleo no convencional.

San Roque: hasta US$5.000 millones para producir shale oil

En el bloque San Roque, también ubicado en Vaca Muerta, TotalEnergies proyecta desarrollar un nuevo proyecto de shale oil con una inversión potencial de alrededor de US$5.000 millones.

La iniciativa podría alcanzar una producción de hasta 60.000 barriles diarios, de acuerdo con los detalles brindados por la compañía durante la presentación en París.

El proyecto será presentado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según explicó el management de la empresa, la discusión con la provincia de Neuquén será una instancia previa antes de avanzar con la presentación formal del proyecto.

El RIGI y el giro de dividendos, dos variables clave

Durante su exposición ante empresarios franceses, Pouyanné destacó dos cambios que, según explicó, fueron determinantes para modificar la evaluación de nuevas inversiones en Argentina: la posibilidad de girar dividendos al exterior y las condiciones establecidas por el RIGI.

El ejecutivo recordó que ambas cuestiones habían sido planteadas durante su primer encuentro con Milei, en 2024.

Para una compañía global, la posibilidad de recuperar los fondos invertidos y transferir dividendos a sus accionistas constituye una variable central a la hora de definir proyectos de largo plazo.

En paralelo, el RIGI establece un marco de incentivos para grandes inversiones y se convirtió en uno de los instrumentos utilizados por el Gobierno para atraer capital hacia sectores estratégicos.

Una apuesta que combina gas, petróleo y exportaciones

La estrategia anunciada por TotalEnergies se produce en un momento de fuerte expansión de la producción de hidrocarburos no convencionales en Argentina.

Vaca Muerta se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento de la producción de petróleo y gas del país. Según se conoció, en agosto la formación alcanzó una producción de aproximadamente 670.000 barriles de petróleo y 95 millones de metros cúbicos de gas diarios, equivalentes al 72% del petróleo y al 62% del gas producido en Argentina durante ese mes.

En ese contexto, las nuevas inversiones de TotalEnergies apuntan no solo a incrementar la oferta energética sino también a ampliar la capacidad exportadora del país.

Casi US$6.000 millones invertidos en la última década

El anuncio no representa el ingreso de la compañía a un mercado nuevo.

Durante su presentación, Pouyanné señaló que TotalEnergies lleva invertidos casi US$6.000 millones en Argentina durante los últimos diez años y destacó el potencial que mantiene el país para nuevos desarrollos energéticos.

La compañía mantiene operaciones en Neuquén y Tierra del Fuego y también posee activos vinculados a energías renovables en Argentina.

La nueva cartera, por lo tanto, supone una ampliación de la exposición de TotalEnergies al mercado argentino, con proyectos que combinan gas, petróleo y producción offshore.

La previsibilidad como condición para el capital

Más allá del monto anunciado, uno de los mensajes centrales de Pouyanné estuvo relacionado con las condiciones necesarias para sostener inversiones de largo plazo.

El CEO de TotalEnergies remarcó ante empresarios franceses la importancia de mantener reglas previsibles para avanzar con proyectos de gran escala.

Para Argentina, el anuncio tiene una dimensión que excede a la compañía francesa: constituye una señal sobre el interés de grandes grupos internacionales por proyectos de energía que requieren desembolsos de miles de millones de dólares y plazos extensos de maduración.

La Argentina Week de París comienza así con un anuncio de magnitud, concentrado en uno de los sectores que el Gobierno considera estratégicos para atraer capital extranjero: la energía.