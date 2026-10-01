Alivio fiscal en Rosario: hasta 12 cuotas sin interés para poner las cuentas al día

Resumen Ejecutivo La Municipalidad de Rosario habilitó un Plan Especial de Alivio Fiscal del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2026 para regularizar deudas tributarias.

habilitó un del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2026 para regularizar deudas tributarias. Contribuyentes de TGI y DReI Simplificado con débito automático acceden a hasta 12 cuotas sin interés , mientras las multas juzgadas se financian en 12 cuotas fijas.

y con débito automático acceden a hasta , mientras las multas juzgadas se financian en 12 cuotas fijas. Para pymes del Régimen General del DReI , el esquema contempla hasta 9 cuotas sin interés para deudas inferiores a $1 millón y hasta 3 cuotas para montos mayores.

, el esquema contempla hasta para deudas inferiores a $1 millón y hasta 3 cuotas para montos mayores. La adhesión se tramita 100% online con CUIT, clave fiscal y CBU, aplicando además una reducción de la tasa de interés financiero al 2% mensual para otros planes.

Desde este 1° de octubre, la Municipalidad de Rosario habilitó un Plan Especial de Alivio Fiscal destinado a contribuyentes que acumularon obligaciones municipales y necesitan alternativas para ponerse al día.

El régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla distintas opciones de financiación, principalmente para deudas de hasta un millón de pesos.

La iniciativa alcanza a familias, comercios y pequeñas y medianas empresas, con esquemas de cuotas que varían de acuerdo con el tipo y el monto de la deuda.

TGI y DReI: hasta 12 cuotas a tasa cero

Uno de los principales beneficios está dirigido a las deudas correspondientes a la Tasa General de Inmuebles (TGI) y al Régimen Simplificado del Derecho de Registro e Inspección (DReI).

Los contribuyentes que estén adheridos —o se incorporen— al débito automático podrán acceder a planes de hasta 12 cuotas sin interés financiero.

También habrá alternativas para quienes no utilicen débito automático. En estos casos, la cantidad de cuotas estará determinada por el monto de la deuda: quienes tengan obligaciones de menor valor podrán acceder a una mayor cantidad de cuotas.

El objetivo es que la financiación permita distribuir el pago de la deuda en el tiempo sin que los intereses asociados al financiamiento se conviertan en una nueva dificultad para el contribuyente.

Pymes: un esquema de cuotas según el monto adeudado

El programa también contempla a las pequeñas y medianas empresas alcanzadas por el Régimen General del DReI y E.Tu.R.

Para estos contribuyentes se estableció un esquema escalonado:

* Deudas de hasta $1 millón: hasta 9 cuotas sin interés.

* Deudas entre $1 millón y $5 millones: hasta 6 cuotas sin interés.

* Deudas superiores a $5 millones: hasta 3 cuotas sin interés.

De esta manera, la cantidad de cuotas se determina en función del monto que cada empresa deba regularizar.

Las multas también entran en el plan

El alivio fiscal no se limita a los tributos municipales. Las multas que ya hayan sido juzgadas por el Tribunal Municipal de Faltas podrán financiarse en hasta 12 cuotas fijas sin interés.

Además, quienes tengan deudas que ya se encuentren en gestión de cobro judicial podrán acceder a planes de hasta 12 cuotas mensuales, aunque en estos casos se aplicará una tasa de financiación del 1% mensual, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen.

También baja la tasa para otros planes de pago

La medida incluye una modificación para el resto de los planes de pago que se encuentren vigentes.

A partir del 1° de octubre, la tasa de interés financiero pasa a ser del 2% mensual, lo que representa una reducción respecto del esquema anterior.

Beneficio para quienes cumplen y opción para quienes se atrasaron

El nuevo régimen se suma a las políticas de reconocimiento para quienes mantienen sus obligaciones al día.

Durante 2026, por ejemplo, los contribuyentes que eligieron realizar el pago anual anticipado de la TGI accedieron a un 15% de descuento.

La Municipalidad plantea así dos herramientas diferenciadas: por un lado, beneficios para quienes cumplen regularmente y, por otro, un mecanismo extraordinario para quienes acumularon deuda y necesitan regularizarla.

Todo el trámite se podrá hacer online

Una de las características del nuevo plan es que la adhesión será 100% digital, sin necesidad de realizar el trámite de manera presencial.

Los contribuyentes podrán gestionar la regularización a través del portal de la Municipalidad. En el caso del DReI, será necesario contar con CUIT y clave fiscal, además de vincular el servicio de Trámites Tributarios desde la plataforma de ARCA.

Los convenios se instrumentarán mediante débito directo de una cuenta bancaria, incorporando la CBU al momento de formalizar el plan.

Las cuotas tendrán vencimiento el día 15 de cada mes, con un segundo intento de cobro automático previsto para el día 28.

Hasta cuándo se puede acceder

El Plan Especial de Alivio Fiscal estará disponible desde el 1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida abre así un período de tres meses para que familias, comercios y empresas con deudas municipales puedan acceder a condiciones especiales de financiación y regularizar su situación.