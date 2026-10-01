Lluvia de dólares del agro: ¿por qué septiembre fue uno de los mejores de la historia?

Resumen Ejecutivo La liquidación agroexportadora alcanzó US$ 3.228 millones en septiembre , un incremento del 17% respecto a agosto , posicionándose como el tercer mayor registro histórico del mes.

, un incremento del , posicionándose como el tercer mayor registro histórico del mes. El acumulado de 2026 sumó US$ 22.275 millones , lo que representa una caída del 22% interanual en los primeros nueve meses frente al período anterior.

, lo que representa una en los primeros nueve meses frente al período anterior. Según CIARA-CEC, la intensificación de las ventas y embarques de maíz por parte de los productores impulsó de manera determinante el ingreso de divisas.

Las empresas vinculadas a la industria aceitera y a la exportación de cereales liquidaron US$ 3.228 millones durante septiembre de 2026, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El monto implica un incremento del 17% respecto de agosto de 2026 y convierte a septiembre en el tercer mes con mayor nivel de liquidación de toda la serie histórica de 25 años, de acuerdo con las entidades.

CIARA-CEC señaló que las empresas representadas por ambas cámaras concentran el 48% de las exportaciones argentinas, por lo que el dato constituye una referencia central para medir el ingreso de divisas generado por el complejo agroexportador.

El acumulado anual todavía queda por debajo de 2025

Con los dólares ingresados durante septiembre, el acumulado de 2026 alcanzó los US$ 22.275 millones.

Al comparar ese resultado con los primeros nueve meses de 2025, el ingreso acumulado representa una caída del 22%, según los datos difundidos por CIARA-CEC.

La comparación interanual, de todos modos, tiene un elemento particular: durante septiembre de 2025 el Gobierno nacional había implementado el Decreto 682/25, mediante el cual se suspendió por un período reducido la aplicación de los derechos de exportación.

Por este motivo, las entidades aclararon que no realizaron una comparación específica entre septiembre de 2026 y septiembre de 2025.

El maíz ganó protagonismo en los embarques

Uno de los rasgos destacados del movimiento exportador durante septiembre fue el flujo sostenido de embarques de maíz.

Según CIARA-CEC, este comportamiento estuvo relacionado con la intensificación de las ventas de los productores destinadas a la exportación, que permitió mantener un ritmo elevado de despachos durante el mes.

El desempeño del cereal se inscribe así en un escenario de mayor movimiento comercial del complejo exportador, con impacto directo sobre el ingreso de divisas.

Un septiembre entre los más altos de la historia

El registro de US$ 3.228 millones ubica a septiembre de 2026 como el tercer septiembre con mayor liquidación de los últimos 25 años, de acuerdo con la serie mencionada por CIARA-CEC.

El dato adquiere relevancia al observar que, pese a la baja acumulada frente a 2025, el flujo mensual de divisas mostró una recuperación respecto de agosto y alcanzó uno de los niveles más elevados de la serie histórica.