Claves del día: dólares bajo tierra, fábricas entre el concurso y el parate, y un mercado que no compra el entusiasmo

La economía argentina arranca octubre con empresas que proyectan inversiones para los próximos 25 años y otras que buscan cómo atravesar los próximos meses. Pluspetrol obtuvo luz verde para un megaproyecto en Vaca Muerta. En Santa Fe, Savencia puso fecha a su salida de una planta láctea. Unionbat, fabricante de Willard, llegó al concurso. Longvie cambia su mapa productivo para reducir costos. Y en las pantallas financieras, los anuncios todavía no alcanzan para comprar confianza.

Mientras tanto, Mercado Pago se posiciona en otro negocio: la infraestructura por la que circularán los dólares digitales.

Pluspetrol: US$12.400 millones y una apuesta a 25 años

El Comité Evaluador del RIGI aprobó el proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén para Bajo del Choique-La Invernada. Prevé US$12.400 millones en 25 años: cuatro plantas, ductos y más de 620 pozos horizontales para superar los 100.000 barriles diarios.

El desarrollo tendrá dos etapas. La primera apunta a 50.000 barriles diarios y 6 millones de metros cúbicos de gas; la segunda, a más de 100.000 barriles y 12 millones de metros cúbicos. La empresa estima exportaciones capaces de generar US$2.200 millones anuales, más de 2.350 empleos directos y unos 4.640 indirectos.

El monto corresponde al horizonte completo del proyecto, no a un ingreso inmediato de divisas. Para los proveedores industriales, la oportunidad dependerá del avance de las obras y del acceso a sus contrataciones.

Savencia: una planta santafesina con fecha de salida

Savencia, dueña de Milkaut, Ilolay, Santa Rosa y Adler, anunció que dejará de operar en El Trébol el 31 de marzo de 2027. La planta tiene 54 trabajadores y procesa unos 130.000 litros diarios. El establecimiento fue puesto en venta, mientras se ofrecieron alternativas de retiro, jubilación anticipada, indemnización o traslado.

La decisión llega apenas tres años después de que el grupo francés comprara los activos de Williner, incluidas las plantas de Bella Italia, Arrufó y El Trébol. Fuentes conocedoras del caso atribuyen la medida a limitaciones estructurales del establecimiento para cumplir los estándares operativos y de calidad del grupo.

La leche será redistribuida entre otras unidades. Para la localidad, esa continuidad dentro de la compañía no elimina el impacto sobre el empleo y la actividad que rodea a la fábrica.

Willard: el ajuste no alcanzó para evitar el concurso

Unionbat entró en concurso preventivo después de cerrar su planta de Gualeguaychú y despedir a 101 trabajadores. Conserva la producción en General San Martín, con 212 empleados.

La empresa declaró obligaciones por $40.962 millones, US$3,92 millones y €21.427. Reconoció además unos $5.000 millones en indemnizaciones pendientes. En el ejercicio cerrado en febrero perdió $21.929 millones, sus ventas retrocedieron aproximadamente 24% en moneda comparable y el patrimonio neto cayó cerca del 90%.

La compañía atribuyó el deterioro a menor demanda, mayores costos y presión importadora, especialmente desde Brasil. El concurso abre una negociación con acreedores para sostener la actividad; no equivale a una quiebra declarada. La verificación de créditos tiene plazo hasta el 3 de febrero de 2027 y la exclusividad para negociar un acuerdo se extiende hasta febrero de 2028.

Longvie reorganiza sus tres fábricas

Longvie comunicó ayer a la CNV que trasladará a Catamarca toda la fabricación de calefones y anafes, hoy realizada en Paraná y Villa Martelli, respectivamente. La mudanza será gradual y la compañía prevé completarla en noviembre, preservando el abastecimiento.

El objetivo declarado es ganar escala, reducir costos unitarios y de estructura, aprovechar la infraestructura catamarqueña y ampliar la capacidad productiva. El nuevo reparto deja a Catamarca con calefones y anafes; a Paraná, con termotanques y calefactores; y a Villa Martelli, con cocinas y hornos.

El comunicado, firmado por el presidente Eduardo Raúl Zimmermann, no anuncia el cierre de ninguna de las tres plantas ni informa cambios en las dotaciones. Es una reorganización industrial con especialización por establecimiento.

Estimaciones

Fabián Kon, CEO de Galicia, estimó un crecimiento de 1,5% a 2% para 2026 y de 2% a 3% para 2027. Matías Surt, de Invecq, planteó que la desinflación atraviesa una etapa más lenta. Su comparación internacional utiliza una inflación inferior al 10% anual como umbral de estabilización. Si se cumplieran las previsiones oficiales mencionadas en su exposición, Argentina perforaría ese nivel en 2029.

Pablo Goldberg, de BlackRock, señaló que el historial de crisis sigue pesando sobre el financiamiento. Comparó spreads inferiores a 200 puntos en países con grado de inversión con los alrededor de 600 de Argentina. El mensaje para las empresas es concreto: la mejora de algunos indicadores todavía convive con crédito caro y resultados muy distintos entre actividades.

Los anuncios no levantan las cotizaciones

El balance financiero de ayer muestra la distancia entre expectativas y precios: el riesgo país llegó a 636 puntos, la Bolsa porteña cayó 2,2% y hubo retrocesos de hasta 6% entre los ADR argentinos.

Ocurrió mientras el BCRA compraba US$93 millones y las reservas brutas aumentaban US$2.199 millones tras compensaciones de fin de mes. Son movimientos distintos: la variación de reservas no equivale a compras en el mercado.

La misma cobertura reunió señales favorables en recaudación, cosecha y exportaciones, pero también la presión de las tasas estadounidenses y del calendario electoral. Salvador Di Stéfano expresó una visión favorable a los bonos y al ingreso futuro de divisas. Es una interpretación de mercado, no una garantía de rendimientos ni de estabilidad cambiaria.

Mercado Pago entra en la disputa por el dólar digital

Mercado Libre y Mercado Pago participan de OpenStandard, el consorcio de más de 140 empresas que impulsa OpenUSD, junto con Visa, Mastercard y otros grandes actores financieros y tecnológicos.

OUSD apunta a pagos y liquidaciones entre instituciones. La publicación informa un circulante inicial de US$1.000 millones y disponibilidad en Base, Ethereum, Solana y Tempo. Para Mercado Pago, los usos potenciales incluyen transferencias internacionales, pagos a proveedores, devoluciones y compensaciones entre plataformas.

La participación no significa que todos los usuarios argentinos ya tengan habilitado un nuevo dólar cripto en la aplicación. El cambio anunciado está en la infraestructura y en la posibilidad de desarrollar servicios sobre ella, incluso compras y pagos asistidos por inteligencia artificial.

Las decisiones empresarias muestran horizontes muy diferentes: perforar, concentrar producción, negociar deudas o desarrollar nuevos medios de pago. Para el empleo y la inversión regional, la pregunta es cuánto de los negocios que crecen logra convertirse en pedidos para las empresas que hoy necesitan vender.