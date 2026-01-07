Inflación en baja y dólar más calmo: ¿qué están viendo para este año los que la ven?

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró un escenario de desaceleración inflacionaria gradual y menor presión cambiaria para los próximos meses, según las proyecciones de 44 participantes, entre 32 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras.

De acuerdo con el informe, los analistas estimaron que la inflación de diciembre de 2025 fue de 2,3% mensual, lo que implicó una corrección al alza de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Para el IPC Núcleo, la estimación también se ubicó en 2,3%, reflejando que la baja de precios comienza a consolidarse más allá de factores estacionales o regulados.

La expectativa del mercado es que el proceso continúe durante 2026. Para enero, la inflación proyectada es de 2%, y el REM anticipa un sendero descendente que llevaría el índice mensual a 1,5% hacia junio de 2026. Este escenario es compartido incluso por el denominado Top 10 —las consultoras con mejor desempeño predictivo—, que validaron la tendencia a la desaceleración.

En el frente cambiario, el REM mostró una moderación en las expectativas de devaluación. La mediana de las proyecciones para el dólar mayorista promedio de enero de 2026 se ubicó en $1.484,3 por dólar, lo que representa una corrección a la baja de casi $17 frente al informe anterior. Con este nivel, la variación interanual esperada del tipo de cambio es de 42,2%.

Para el cierre de 2026, el conjunto de analistas proyectó un dólar oficial en torno a $1.753, lo que implicaría una suba interanual de 21%, muy por debajo de los registros inflacionarios de los últimos años y en línea con un esquema de mayor estabilidad macroeconómica.

El informe también reflejó una baja en las expectativas de tasas de interés. Para diciembre, la TAMAR de bancos privados fue estimada en 28,1% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual del 2,34%, reforzando la señal de desinflación que percibe el mercado.