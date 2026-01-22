Milei condiciona la liberación completa del dólar a “limpiar el sobrante monetario”

El presidente Javier Milei afirmó que el levantamiento total del actual esquema de bandas cambiarias —y con ello permitir que el dólar flote libremente— depende de que la economía argentina termine de absorber el exceso de pesos en circulación, una condición que definió como central para garantizar estabilidad macroeconómica.

El mensaje del mandatario

En una entrevista con el medio internacional Bloomberg, Milei explicó que el dólar dentro de las bandas puede fluctuar libremente, pero que la eliminación de esas “barras” depende de un paso previo clave: la completa “limpieza” del sobrante monetario, concepto que el Gobierno utiliza para referirse a la reducción del exceso de pesos en la economía que, según el oficialismo, puede alimentar presiones inflacionarias.

“El tipo de cambio dentro de la banda es libre. Ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, sostuvo el presidente, marcando así la hoja de ruta oficial para un eventual avance hacia una flotación cambiaria más amplia.

Según Milei, el objetivo de este proceso es evitar que la inflación se reactive por una expansión de la emisión de pesos, al tiempo que se consolida el equilibrio macroeconómico que el Gobierno aspira a mantener tras las fuertes correcciones de política económica impulsadas desde finales de 2023.

¿Qué significa “limpiar el sobrante monetario”?

Expertos y funcionarios del Gobierno interpretan este concepto como la necesidad de que el Banco Central reduzca la cantidad de pesos excedentes en la economía, vinculados tanto a pasivos monetarios previos como a factores históricos de emisión. La idea es que, antes de que el tipo de cambio pueda ser liberado completamente, debe existir una base monetaria que no ponga en riesgo la estabilidad de precios.

Este enfoque enlaza con la estrategia de flotación entre bandas que el Gobierno ya implementó como parte de su política cambiaria: un esquema en el que el dólar opera dentro de límites máximos y mínimos, y solo se interviene para comprar o vender divisas cuando el tipo de cambio toca esos extremos o se considera necesario para ajustar desequilibrios.

Interna y contexto

La postura de Milei cobra relevancia en un escenario en el que analistas y mercados financieros siguen atentos a la evolución del peso y del dólar, y en el que la discusión sobre cuándo y cómo flexibilizar el cepo cambiario continúa siendo un tema central para la economía argentina.

Mientras tanto, desde el Gobierno se insiste en que la actual política monetaria y cambiaria avanzará hasta que se consideren cumplidas las condiciones técnicas necesarias para pasar a una fase de mayor libertad cambiaria, medida que los sectores económicos suelen reclamar como clave para atraer inversiones y generar confianza en el largo plazo.