JustMarkets amplía su presencia en LATAM

JustMarkets es una plataforma global de trading online con una sólida trayectoria y una presencia en constante crecimiento en LATAM, cuyo objetivo es crear un entorno de trading cómodo y transparente donde todos puedan alcanzar su máximo potencial de inversión.

Desde su creación, JustMarkets se ha esforzado por construir un entorno para el comercio de activos donde la estabilidad, la integridad y la confianza de los clientes estén en el centro de su negocio. La plataforma ofrece acceso a los mercados financieros globales mediante una infraestructura sólida y tecnológicamente avanzada, respaldada por servicios de atención al cliente de nivel mundial.

Amplia presencia en América Latina

JustMarkets ha profundizado y fortalecido su presencia en la región LATAM, apoyando a más traders e inversores, al mismo tiempo que los invita a formar parte de su comunidad. La presencia regional de la empresa se complementa con equipos de soporte multilingües especializados y un profundo conocimiento de las particularidades culturales y operativas de los mercados financieros locales.

Servicios de trading para profesionales

La plataforma de JustMarkets ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos de trading mediante CFDs:

Pares de divisas: mayores, menores y monedas de mercados emergentes

Materias primas como oro, plata y energía

Índices bursátiles globales

CFDs sobre acciones de los principales mercados internacionales

La plataforma está diseñada para satisfacer las necesidades de traders con experiencia, ofreciendo spreads competitivos y muy bajos, ejecución rápida de órdenes, un conjunto profesional y diverso de herramientas de análisis gráfico y análisis de mercado en profundidad, así como apalancamiento flexible para adaptarse a distintas necesidades estratégicas.

Confianza, transparencia y compromiso a largo plazo

La plataforma de JustMarkets opera bajo un enfoque centrado en el cliente, basado en:

Transparencia en los precios y en la ejecución de órdenes

Segregación de los fondos de los clientes

Un entorno de trading seguro, basado en estándares internacionales

Soporte multilingüe 24/7

La amplitud y el valor de los servicios de JustMarkets, junto con su enfoque centrado en el cliente, permiten que una amplia variedad de traders alcancen sus objetivos tanto a corto como a largo plazo.

La confiabilidad y la estabilidad son los mejores aliados en tiempos de incertidumbre

En un contexto de cambios sin precedentes en los mercados financieros, la economía global y la geopolítica, contar con una infraestructura segura y un socio de trading confiable puede ser clave para desarrollar negocios exitosos, alianzas estratégicas, iniciativas educativas o alcanzar objetivos financieros.

JustMarkets se complace en apoyar a líderes empresariales, ejecutivos corporativos e inversores privados en América Latina a desenvolverse en los mercados financieros globales con confianza, solidez y eficiencia.

Para conocer más sobre JustMarkets, entender mejor la plataforma o comenzar a operar, visita www.justmarkets.com