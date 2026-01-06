La caída de Maduro reconfigura inversiones: dónde buscan ganancias los mercados

El abrupto final del mandato de Nicolás Maduro impulsado por Estados Unidos reconfiguró en pocas horas las prioridades del mercado global. Más allá de discursos políticos, los precios de activos financieros y acciones reflejaron una lectura pragmática: no se apuesta a una recuperación inmediata de Venezuela, sino a beneficios específicos para empresas con capacidad de ejecución en la compleja transición que viene.

Acciones energéticas, los grandes ganadores

En la primera rueda tras la caída del líder venezolano, destacados segmentos del mercado energético registraron alzas consistentes.

Las empresas de servicios petroleros, históricamente beneficiadas en etapas de reconstrucción, lideraron la lista: Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes treparon entre 5% y 10% en una sola sesión, impulsadas por expectativas de contratos de rehabilitación de infraestructura en Venezuela.

Mientras tanto, los precios internacionales del petróleo (WTI y Brent) se mantuvieron prácticamente estables, apuntando a que el mercado no descuenta todavía un incremento rápido de barriles venezolanos en el corto plazo.

Las majors con mirada puesta en Venezuela

Entre las petroleras integradas, Chevron encabezó las subas del sector, apoyada por la ventaja de haber mantenido operaciones activas en Venezuela bajo licencias especiales incluso antes de los recientes eventos. Por detrás quedaron ExxonMobil y ConocoPhillips, estas últimas con potenciales beneficios vinculados a arbitrajes internacionales por activos expropiados durante el chavismo.

Además, las refinadoras estadounidenses especializadas en crudos pesados, como Valero, ganaron atención del mercado. Estas plantas están diseñadas para procesar petróleo extrapesado como el venezolano, lo que podría mejorar márgenes si se accediera a volúmenes más competitivos.

Bonos venezolanos: fuerte alza, pero con riesgo

Los bonos soberanos y la deuda de la petrolera estatal PDVSA también mostraron subas significativas, en varios casos superiores al 30%. Sin embargo, según analistas de mercado, estos movimientos son tácticos y especulativos, por la complejidad extrema del proceso de reestructuración de la deuda venezolana (más de u$s100.000 millones en pasivos externos).

Mirada desde Argentina: impacto moderado

Desde Buenos Aires, el mercado interpretó los acontecimientos más como un factor de ruido que de transformación estructural para los precios del crudo. En la Bolsa local, acciones de YPF, Vista Energy y Pampa Energía mostraron volatilidad puntual, pero no correcciones contundentes que sugieran un deterioro del escenario base energético argentino.

Especialistas señalan que, aun si Venezuela logra normalizar su producción con apoyo internacional, el retorno de volúmenes exportables significativos llevará años, manteniendo a proyectos como Vaca Muerta como protagonistas por su curva de costos más eficiente y ciclos de inversión más cortos.