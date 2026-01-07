La criptomoneda que arrancó el año con todo: impulso alcista y proyecciones a favor

La criptomoneda Solana (SOL), considerada una de las principales rivales de Ethereum, empezó el año 2026 con movimientos positivos, captando la atención de inversores y analistas del mercado cripto. Según un informe, SOL cotizaba por encima de los u$s137 a principios de semana, acumulando más de un 7 % de suba en siete días y generando optimismo entre traders por señales técnicas y flujos de fondos cotizados.

El aumento de los fondos cotizados al contado vinculados a Solana ha sido uno de los factores más destacados. En un solo día, los ETF spot de SOL recibieron entradas por u$s16,24 millones, el flujo diario más alto desde mediados de diciembre. Este movimiento se interpreta como una señal de demanda institucional más sólida que en meses anteriores, lo que puede ayudar a sostener la recuperación de precios más allá de un rebote técnico.

Además de la entrada de capital, los datos on-chain reflejan mejoras en las métricas de liquidez dentro del ecosistema: la oferta total de stablecoins en la red Solana alcanzó unos u$s15.320 millones, un indicador que suele asociarse a mayor actividad de trading y mayor fluidez para operar dentro de la red.

En el análisis técnico, Solana también presentó avances. Los precios consiguieron romper una cuña descendente en gráficos de corto plazo y superar medias móviles clave (EMA20 y EMA50), lo que sugiere que la tendencia bajista de meses anteriores podría estar cediendo terreno. Con el índice de fuerza relativa (RSI) superando 60 puntos –algo no visto desde septiembre–, los analistas señalan que el sesgo de corto plazo luce constructivo, aunque sin euforia del mercado.

A pesar de este escenario positivo, los especialistas mantienen cautela y ubican niveles de soporte importantes en torno a u$s125–u$s126: si Solana pierde ese rango, podría volver a experimentar presión bajista. Por el contrario, con mayor entrada de volumen y consolidación por encima de u$s150–u$s160, el objetivo de una suba cercana al 20 % en el corto plazo (aproximadamente hasta u$s165-u$s168) ya no sería solo una posibilidad técnica, sino una proyección respaldada por datos de mercado. iProUP

En este comienzo de año, el panorama general para Solana está marcado por un equilibrio entre señales alcistas reales y el recuerdo de la alta volatilidad que caracteriza al mercado de criptomonedas. La participación de inversores institucionales y el comportamiento de los indicadores técnicos serán claves para determinar si este repunte puede transformarse en una recuperación más estructural del activo. iProUP