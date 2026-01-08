Las marcas chinas copan el mercado automotor argentino: números impactantes

El mercado automotor argentino atraviesa un cambio estructural que ya no pasa desapercibido. Las marcas de origen chino, históricamente marginales en volumen y participación, se transformaron en uno de los fenómenos más dinámicos del sector, con una expansión sostenida que comienza a modificar el equilibrio competitivo frente a los jugadores tradicionales.

Según datos analizados por SIOMAA, en 2025 operan en el país 23 marcas chinas, una cifra impensada una década atrás. En 2015, la presencia se concentraba casi exclusivamente en Chery, que explicaba el 0,8% del mercado con menos de 5.000 unidades patentadas, mientras que otras marcas tenían registros testimoniales.

Diez años después, el escenario es otro. Las marcas chinas alcanzan en conjunto una participación del 2,2% del mercado, con más de 12.000 unidades patentadas en 2025, un volumen casi cuatro veces superior al de 2024. Aunque las ventas siguen atomizadas entre múltiples jugadores, el crecimiento agregado muestra la consolidación de un nuevo bloque competitivo.

El salto está liderado por BAIC, HAVAL, JAC y BYD, marcas que exhiben tasas de crecimiento excepcionales. BAIC pasó de apenas 185 unidades en 2021 a más de 4.500 en 2025, con una suba interanual del 487%. HAVAL, en tanto, acumuló un crecimiento del 1.890% en cinco años, mientras que JAC y BYD también muestran trayectorias de rápida expansión.

Este avance no se explica solo por un efecto de base baja. El informe señala un proceso de maduración de las marcas que ingresaron a partir de 2018 y que en 2025 alcanzaron un punto de aceleración, apoyadas en mayor equipamiento tecnológico, precios competitivos y una fuerte presencia en segmentos de alto volumen, como SUVs y pick-ups.

Un factor clave fue el cambio en el marco regulatorio. El Decreto 49/2025, que redujo a 0% el Derecho de Importación Extrazona para vehículos electrificados de hasta u$s 16.000 FOB, abrió una ventana estratégica para los fabricantes chinos, cuyo portafolio se adapta con precisión a ese rango de precios .

En términos geográficos, la penetración también muestra señales claras. Mientras el promedio nacional es del 2,2%, en Tierra del Fuego las marcas chinas alcanzan el 7% del mercado, y superan el 3% en distritos de alto dinamismo como CABA, San Juan, Tucumán y Entre Ríos.

De cara a los próximos años, la ofensiva se trasladará con más fuerza al segmento de pick-ups medianas, con modelos como la GWM Poer, JAC T8/T9 y Maxus T90, y futuras versiones electrificadas previstas entre 2026 y 2028. Según SIOMAA, este proceso podría profundizarse con nuevas inversiones productivas en la región y una mayor consolidación comercial en Argentina .