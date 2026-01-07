La industria automotriz quiere mejorar la competitividad exportadora: ¿qué necesita?

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) difundió su informe mensual correspondiente a diciembre de 2025, que refleja un año con resultados dispares para la industria automotriz nacional: mientras las ventas al mercado interno crecieron, tanto la producción como las exportaciones registraron retrocesos en comparación con 2024.

Producción y exportaciones: saldo negativo

Según el informe oficial de ADEFA, en diciembre de 2025 se produjeron 26.468 vehículos, lo que representa una caída del 30,3% frente a noviembre y del 30,4% en comparación con diciembre de 2024.

En el acumulado del año, la fabricación total fue de 490.876 unidades, cifra 3,1% inferior a las 506.571 unidades de 2024. Es decir, a pesar del repunte de la demanda interna, la actividad industrial no logró sostenerse en niveles superiores a los del año anterior.

En el frente externo, las exportaciones también mostraron una caída: en diciembre se enviaron al exterior 19.908 vehículos, un 36,3% menos que en noviembre y un 25,3% por debajo de diciembre de 2024. El total exportado en el año fue de 280.589 unidades, lo que significa una baja del 10,8% respecto a 2024.

Ventas internas: contraste positivo

Contrario a lo que ocurrió con la producción y los envíos al exterior, las ventas mayoristas hacia concesionarios mantuvieron un fuerte crecimiento. En diciembre pasado se colocaron 51.355 vehículos en la red comercial, un 45,7% más que en noviembre y un 3,8% más que en el mismo mes del año anterior.

En el acumulado de 2025, las terminales automotrices entregaron a concesionarios 586.625 unidades, lo que representa un aumento del 42,6% respecto a 2024. Este dinamismo refleja una recuperación del mercado interno, impulsada por la normalización de la oferta y mejores condiciones de crédito.

Análisis del sector

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, calificó el resultado del año como “mixto”: destacó que el sector mostró un desempeño superior al promedio de la industria manufacturera y un robusto crecimiento en ventas mayoristas y patentamientos, pero sostuvo que ese impulso no se trasladó completamente al nivel productivo.

Además, señaló que la competitividad exportadora es un desafío clave para el futuro del sector, y planteó la necesidad de trabajar con el gobierno nacional y los diferentes niveles del Estado para reducir la carga impositiva sobre los vehículos de exportación, ya que varios países competidores exportan sin impuestos.

Pérez Graziano también resaltó que la industria automotriz sigue invirtiendo y tiene proyectos en marcha, lo que podría permitir un crecimiento más sustentable de producción y exportaciones si se consolidan las condiciones de previsibilidad y competitividad.