El Banco Central metió un nuevo REPO con bancos internacionales por u$s 3.000 millones

La institución monetaria concertó con seis bancos internacionales "de primera línea" una operación de pase pasivo utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2025 y 2038

Por: Ecos365

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó con seis bancos internacionales de primera línea una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038. Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país.

La transacción se realizó por el monto total licitado de u$s 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

"El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible".

En esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por u$s 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado.

Para el BCRA, esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país.

