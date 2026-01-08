Venezuela, Estados Unidos y el petróleo: el impacto en Vaca Muerta

La captura y remoción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ordenada por el presidente Donald Trump, generó reacciones en los mercados energéticos internacionales. El episodio modifica el mapa geopolítico y abre interrogantes sobre el flujo de producción petrolera de Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del mundo.

Trump anunció que las nuevas autoridades venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, según comunicados oficiales, medida que inicialmente presionó a la baja los precios internacionales del crudo.

En los últimos días, el valor del petróleo Brent —referencia global— se mantuvo alrededor de US$60 por barril, con movimientos volátiles tras el operativo y el anuncio de Trump.

Efectos esperados sobre Vaca Muerta

Para Argentina, donde el sector energético es clave, Vaca Muerta representa casi el 70% de la producción total de petróleo y gas del país y es la base del superávit energético acumulado en 2025.

Especialistas consultados señalan que el impacto en Vaca Muerta dependerá del comportamiento del precio del crudo en los próximos meses:

* Corto plazo: si la incertidumbre geopolítica provoca un repunte en los precios por retiro temporal de producción, podría dinamizar inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta.

* Mediano plazo: si se amplía la oferta (por ejemplo, con producción venezolana o ajustes en mercados globales), una caída sostenida del precio del petróleo podría ralentizar inversiones y afectar la rentabilidad de proyectos menos competitivos.

Un informe de consultora Paspartú resumió este doble escenario potencial, destacando que inversiones podrían acelerarse o frenarse según la dirección del Brent.

Contexto de precios y rentabilidad

El contexto global de precios ya mostraba una tendencia a la baja en 2025, con cotizaciones de Brent alrededor de 20% menores que las de 2024. Esto plantea un desafío para proyectos de petróleo convencional pesado, que requieren precios más altos para ser rentables.

Para Vaca Muerta, los rangos de rentabilidad son distintos: la formación puede sostener inversiones con precios de crudo más bajos en comparación con otros yacimientos convencionales, aunque requiere eficiencia y competitividad frente a competidores globales.