La IA cambia las reglas del juego: el FMI debate nuevos impuestos y Argentina apuesta fuerte

Resumen Ejecutivo El FMI advirtió sobre la reducción de ingresos fiscales vinculados al empleo debido a la automatización por inteligencia artificial , planteando la necesidad de adaptar los sistemas tributarios globales.

advirtió sobre la reducción de ingresos fiscales vinculados al empleo debido a la automatización por , planteando la necesidad de adaptar los sistemas tributarios globales. El Gobierno nacional incorporó la robótica y la inteligencia artificial dentro del RIGI mediante el Decreto 105/2026 para atraer inversiones tecnológicas estratégicas.

y la dentro del mediante el Decreto 105/2026 para atraer inversiones tecnológicas estratégicas. El proyecto Stargate Argentina, impulsado por OpenAI y Sur Energy, contempla una inversión potencial de hasta US$ 25.000 millones en infraestructura de datos.

La expansión de la inteligencia artificial (IA) empieza a plantear un desafío que trasciende la innovación tecnológica: cómo sostener la recaudación de los Estados en una economía donde las empresas pueden producir más con menos trabajadores. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso en discusión la necesidad de adaptar los sistemas tributarios a la nueva estructura de generación de ingresos, mientras Argentina avanza con políticas destinadas a atraer inversiones vinculadas con la robótica y la inteligencia artificial.

El debate internacional quedó reflejado en el foro Rethinking Taxation for the AI Era, organizado por el FMI en octubre de 2026. Allí se abordaron cuestiones centrales para el futuro de las finanzas públicas: cómo gravar las ganancias de las grandes compañías tecnológicas, qué relación debería existir entre los impuestos al trabajo y al capital y si corresponde establecer tributos específicos sobre la inteligencia artificial, el consumo energético o la capacidad de procesamiento informático.

Más productividad, menos ingresos fiscales asociados al empleo

El problema surge de un cambio en la forma de producir. Si una empresa incorpora sistemas de IA para automatizar tareas, puede incrementar su productividad y sus ganancias sin aumentar proporcionalmente su cantidad de empleados. Esa transformación puede reducir el peso de los salarios y de las contribuciones sociales dentro de la base imponible.

El resultado plantea una paradoja para los gobiernos: la economía puede generar más valor, pero una parte de los mecanismos tradicionales de recaudación pierde relevancia.

Además, la generación de riqueza depende cada vez más de activos intangibles, algoritmos, datos, infraestructura digital y capacidad de cómputo. Esto obliga a revisar dónde se produce el valor económico, quién obtiene los beneficios y qué jurisdicción tiene derecho a gravarlos.

El desafío puede ser especialmente significativo para los países que utilizan servicios de IA desarrollados en el exterior, ya que una parte importante de las ganancias asociadas con esa tecnología puede quedar registrada fuera de sus fronteras.

¿Qué es el impuesto a los robots?

Una de las alternativas que aparece en la discusión es el denominado robot tax o impuesto a los robots. La propuesta busca compensar, al menos parcialmente, la eventual pérdida de recaudación derivada de la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados.

Sin embargo, no existe una única definición de este tributo ni una propuesta universalmente aceptada. El concepto puede abarcar distintas herramientas: mayores impuestos sobre determinadas rentas del capital, gravámenes sobre ganancias extraordinarias asociadas con la automatización o cambios en el tratamiento fiscal de las inversiones que reemplazan tareas humanas.

También se analiza la posibilidad de aplicar cargas relacionadas con el uso intensivo de infraestructura tecnológica, energía y capacidad computacional.

La iniciativa presenta dificultades. Un impuesto específico sobre los robots o la IA podría desalentar inversiones, encarecer la innovación y generar distorsiones en la actividad económica. Además, determinar qué tecnología debería tributar y bajo qué criterios plantea problemas de implementación.

Por eso, una de las discusiones centrales consiste en encontrar mecanismos que permitan captar una proporción adecuada de las nuevas rentas sin penalizar a las empresas que mejoran su productividad.

Argentina: incentivos fiscales para atraer capital tecnológico

Mientras el debate internacional se concentra en cómo adaptar la tributación, Argentina avanza con una estrategia orientada a captar inversiones tecnológicas.

El Decreto 105/2026 incorporó actividades vinculadas con la industria robótica y la inteligencia artificial dentro del sector tecnológico contemplado por la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La medida reconoce que las inversiones tecnológicas tienen características particulares: pueden generar nuevos productos, aumentar el valor agregado y transformar procesos productivos sin que necesariamente exista un incremento equivalente de la capacidad física instalada.

Este enfoque busca facilitar la llegada de capitales en sectores intensivos en conocimiento, en un escenario de competencia internacional por inversiones en infraestructura digital y desarrollo de IA.

Entre los proyectos mencionados en el debate aparece Stargate Argentina, una iniciativa anunciada mediante una carta de intención entre OpenAI y Sur Energy para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial y un centro de datos de gran escala. Según la información publicada por iProUP, el proyecto contempla una capacidad de 500 megavatios y una inversión potencial de hasta US$ 25.000 millones.

Un nuevo desafío para las reglas fiscales

La transformación tecnológica también abre interrogantes jurídicos. Los modelos tradicionales de tributación se construyeron alrededor de empresas, trabajadores, activos y establecimientos físicos. Sin embargo, determinados negocios digitales pueden operar a través de algoritmos y estructuras distribuidas, con presencia en múltiples países.

En ese escenario, identificar al contribuyente, determinar dónde se genera la renta y establecer quién es responsable por las obligaciones fiscales puede volverse más complejo.

Entre las alternativas en discusión aparece la posibilidad de revisar las normas societarias y tributarias para contemplar nuevas estructuras digitales, incluidas las organizaciones autónomas descentralizadas. Se trata de un debate que requiere definiciones legales específicas y no implica que los sistemas de IA tengan actualmente personalidad jurídica reconocida de manera general.

Productividad, inversión y recaudación: el equilibrio pendiente

La discusión sobre el impuesto a los robots refleja una tensión que probablemente gane relevancia a medida que avance la automatización. Los Estados necesitan preservar sus ingresos y sostener los sistemas de protección social, pero también buscan evitar que las cargas fiscales frenen la adopción de tecnologías que pueden mejorar la competitividad.

Para Argentina, el desafío tiene una dimensión adicional: aprovechar los incentivos para atraer inversiones tecnológicas y, al mismo tiempo, desarrollar herramientas que permitan gravar adecuadamente el valor económico generado por esas actividades.

La cuestión de fondo no es solamente si corresponde cobrar un impuesto a la inteligencia artificial. También es cómo adaptar las reglas fiscales a una economía en la que el trabajo humano deja de ser el único factor central de producción y en la que una porción creciente de las ganancias proviene de datos, software, algoritmos e infraestructura digital.