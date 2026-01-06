Lácteas santafesinas advierte por la presión de precios y la pérdida de rentabilidad

La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (APyMIL) manifestó su “profunda preocupación” por el escenario que atraviesa el sector lácteo argentino de cara a 2026, marcado por precios internacionales bajos y una estructura de costos internos que continúa en aumento.

Según indicó la entidad en una circular oficial, el valor de la leche en polvo en los mercados internacionales se ubica actualmente entre los 3.100 y 3.200 dólares por tonelada, de acuerdo con las últimas referencias del Global Dairy Trade (GDT). Esta cotización genera una fuerte presión sobre el mercado interno, que históricamente tiende a alinearse con los valores externos.

Desde APyMIL advirtieron que, de mantenerse esta tendencia, se producirá una reducción progresiva de los márgenes tanto para las pymes industriales como para los productores de leche, comprometiendo la rentabilidad y la sostenibilidad del entramado lácteo. “Este escenario no favorece a nadie: ni a las pymes, ni a los productores”, señalaron desde la Comisión Directiva.

A esta situación se suma el comportamiento de los costos locales. La entidad remarcó que gastos como energía, logística y salarios no acompañan la dinámica de precios del mercado, lo que profundiza el desequilibrio económico del sector. Además, alertaron sobre estrategias comerciales que sostienen precios “fuera de mercado” con la expectativa de que otras empresas abandonen la actividad, una lógica que —según APyMIL— debilita a todo el sistema productivo.

Frente a este contexto, la asociación llamó a fortalecer la unidad, la previsión y la articulación sectorial, impulsando acciones concretas como la búsqueda de nuevos mercados, la diversificación de productos y la generación de alianzas estratégicas, tanto a nivel provincial como nacional.

Finalmente, APyMIL reiteró su disposición al diálogo con productores, empresas y autoridades para evaluar la situación y definir medidas conjuntas que permitan sostener un sector lácteo competitivo, exportador y con capacidad de desarrollo a largo plazo.