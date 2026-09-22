¿Qué jugadores argentinos seguir en la UEFA Champions League 2026/2027?

La UEFA Champions League 2026/2027 ya comenzó y vuelve a tener una importante presencia argentina. Los campeones del mundo y figuras consolidadas del país en Europa se presentarán en paralelo a futbolistas más jóvenes que buscan oportunidades de trascender en el máximo torneo de clubes del continente.

Entre los nombres más destacados aparecen Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, mientras que Nico Paz, Alejandro Garnacho y Máximo Perrone representan a una nueva generación que también tendrá los reflectores encima.

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Julián Álvarez y el Atlético Madrid de los argentinos

Julián Álvarez afronta una nueva Champions como una de las principales figuras del Atlético de Madrid. El delantero argentino es una pieza central para Diego Simeone y llega después de haber tenido una actuación destacada en la edición anterior.

En el debut de esta temporada, el conjunto español perdió 2-1 ante Liverpool en Anfield. Álvarez fue titular y participó en la jugada del descuento del equipo madrileño, que buscará recuperarse durante las próximas jornadas.

El Atlético también cuenta con otros tres argentinos de renombre: Cristian Romero, Juan Musso y Giuliano Simeone. Cuti y Giuliano fueron titulares ante Liverpool, mientras que Musso espera como alternativa.

Mac Allister, Enzo y Lautaro: argentinos protagonistas

Alexis Mac Allister continúa siendo uno de los futbolistas importantes del Liverpool. El mediocampista fue titular frente al Atlético y convirtió el segundo gol del equipo inglés en la victoria por 2-1. Se ganó un lugar importante en el mediocampo de los Reds y vuelve a disputar una Champions con aspiraciones de trascender.

Otro campeón del mundo de nivel TOP es Enzo Fernández. El mediocampista forma parte del Manchester City y comenzó la fase liga luciéndose con una asistencia para Haaland en el 2-0 frente a Porto. El equipo de Maresca incorporó al mediocampista por 145 millones de euros, por lo que la expectativa está altísima.

En Italiaa parece Lautaro Martínez. El delantero es capitán y referente del Inter de Milán, club que comenzó la Champions con una derrota 2-1 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El ya histórico atacante del club disputó los 90 minutos y registró una asistencia. Su capacidad goleadora y permanencia en un nivel alto hacen pensar en otra temporada importante para él.

Nico Paz y Máximo Perrone, dos argentinos en el debut histórico de Como

Otro gran foco para el público argentino estará en Nico Paz, recientemente mundialista con la albiceleste. El mediocampista argentino disputa la Champions con Como, que participa por primera vez en su historia. Paz fue titular en el debut frente a RB Leipzig, partido que terminó con una contundente victoria 4-1 para el conjunto italiano.

También comenzó desde el inicio Máximo Perrone, quien convirtió uno de los goles. El exjugador de Vélez llega después de una temporada de crecimiento en Italia y aparece como una de las jóvenes figuras a seguir durante la competición. Como tendrá una fase liga exigente, con rivales como Manchester United, Barcelona y Paris Saint-Germain.

Argentinos destacados para seguir

Jugador Club Posición Rol Julián Álvarez Atlético de Madrid Delantero Figura ofensiva Alexis Mac Allister Liverpool Mediocampista Titular Enzo Fernández Manchester City Mediocampista Titular Lautaro Martínez Inter Delantero Capitán Nico Paz Como Mediocampista Figura joven Alejandro Garnacho Aston Villa Delantero Atacante Máximo Perrone Como Mediocampista Titular Valentín Gómez Real Betis Defensor Defensor

Garnacho y otros argentinos para tener en el radar

Alejandro Garnacho afronta una nueva etapa en la Champions con Aston Villa. Con el desafío de recuperar el protagonismo en Europa, el delantero integra la plantilla del equipo inglés que comenzó la competición con un triunfo 3-2 como visitante frente a Club Brugge. Su participación será uno de los atractivos del conjunto dirigido por Unai Emery.

La lista de argentinos no termina allí. Roma reúne a varios representantes, mientras que Manchester United y Real Betis también cuentan con futbolistas nacidos en Argentina.

Los principales argentinos para seguir por club son:

Roma: Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro.

Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Cristian Romero, Juan Musso y Giuliano Simeone.

Manchester City: Enzo Fernández y Gerónimo Rulli.

Como: Nico Paz y Máximo Perrone.

Manchester United: Lisandro Martínez.

Real Betis: Giovani Lo Celso y Valentín Gómez.

Aston Villa: Alejandro Garnacho.

Una Champions con varios cruces argentinos posibles

Uno de los primeros cruces importantes de la fase liga de la Champions ya ocurrió con Liverpool y Atlético de Madrid, que enfrentó a Mac Allister y Álvarez, además de Cristian Romero.

También habrá especial atención sobre Como, que tendrá partidos ante Manchester United y Real Betis. Eso podría permitir ver a Nico Paz y Perrone frente a otros argentinos como Lisandro Martínez, Lo Celso o Valentín Gómez.

La fase liga continuará hasta enero de 2027. Después llegará la etapa eliminatoria, con octavos de final, cuartos y semifinales, antes de la final prevista para el 5 de junio de 2027 en Madrid.

Preguntas frecuentes

¿Qué argentinos son figuras en la Champions League 2026/27?

Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez aparecen entre los principales referentes argentinos de la competición.

¿Qué argentinos juegan en Como?

Nico Paz y Máximo Perrone son los dos argentinos que integran la plantilla de Como para la Champions League 2026/27.

¿Qué argentinos juegan en Roma?

Roma cuenta con Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro.

¿Qué argentinos juegan en Atlético de Madrid?

El equipo de Diego Simeone tiene a Julián Álvarez, Cristian Romero, Juan Musso y Giuliano Simeone.

¿Cuándo termina la Champions League 2026/27?

La final de la competición está programada para el 5 de junio de 2027, en el Estadio Metropolitano de Madrid.