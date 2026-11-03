Rosario baja impuestos en 2027: quiénes tendrán descuentos de hasta el 50% en DReI y beneficios en TGI

El paquete fiscal de Javkin para 2027 contempla rebajas para grandes superficies, cadenas comerciales, pequeños negocios y prestadores de internet. También habrá descuentos por pago anual de la TGI, bonificaciones por cumplimiento y eliminación de tasas. Cuánto se ahorra y cuáles son las condiciones.

El proyecto de Presupuesto 2027 de Rosario llega con una batería de beneficios fiscales que promete aliviar la carga tributaria de distintos sectores económicos y también de los contribuyentes particulares. Hay descuentos de hasta el 50% en el Derecho de Registro e Inspección (DReI), rebajas para supermercados y prestadores de internet, premios para quienes pagan en término y una reducción del 15% para quienes cancelen anticipadamente todo el año de la Tasa General de Inmuebles (TGI).

El paquete presentado por el intendente Pablo Javkin también incluye la eliminación de tres tasas municipales y la actualización de los topes de facturación que determinan cuánto tributan pequeños comercios, cadenas comerciales y mayoristas.

La propuesta combina dos objetivos: reducir la presión fiscal sobre determinadas actividades y estimular el cumplimiento tributario mediante beneficios económicos.

Pero no todos los descuentos funcionan de la misma manera. Algunos dependen del tamaño y la facturación de los establecimientos, otros requieren inversiones o convenios específicos y una tercera categoría está vinculada con pagar los tributos en término.

Estas son las principales medidas incluidas en el proyecto que deberá analizar el Concejo Municipal.

Grandes superficies: hasta 20% menos de DReI

Uno de los beneficios más importantes está dirigido a los comercios minoristas de alimentos que operan en grandes superficies, un segmento que, según la presentación municipal, actualmente soporta la alícuota más alta dentro del rubro.

El proyecto contempla una reducción de hasta el 20% del DReI, con un beneficio máximo de $12 millones mensuales.

¿Cómo funciona? El descuento se aplica sobre el importe del tributo correspondiente al establecimiento alcanzado, pero no puede superar el límite establecido.

Por ejemplo, si un comercio debe pagar $10 millones mensuales de DReI y le corresponde la reducción máxima del 20%, el ahorro sería de $2 millones y terminaría abonando $8 millones.

En cambio, si el tributo mensual asciende a $80 millones, el 20% representaría $16 millones. Sin embargo, por el tope previsto, el descuento quedaría limitado a $12 millones y el pago sería de $68 millones.

Son ejemplos ilustrativos calculados sobre el porcentaje máximo de beneficio.

Una condición central para acceder a la rebaja es encontrarse al día con las obligaciones tributarias.

La medida apunta especialmente a un sector sensible para los consumidores por su participación en la comercialización de alimentos.

Cadenas comerciales y mayoristas

El segundo beneficio alcanza a las cadenas comerciales, grandes superficies y actividades mayoristas.

En este caso, el mecanismo es diferente: la Municipalidad propone actualizar los topes de facturación que permiten acceder a reducciones de hasta el 50% del DReI.

Esto significa que el encuadre tributario de las empresas dependerá de los límites de ventas establecidos para cada actividad.

La actualización es importante porque, en un contexto inflacionario, un comercio puede superar determinados umbrales de facturación por el aumento nominal de sus precios, aun cuando no haya vendido más unidades.

Con la modificación de los topes, los establecimientos que cumplan las condiciones podrán acceder al tratamiento tributario reducido.

La rebaja de hasta el 50% no implica que todas las cadenas o mayoristas pagarán automáticamente la mitad del DReI. El beneficio dependerá de su actividad, nivel de facturación y encuadre dentro de las escalas correspondientes.

Para los empresarios, la diferencia puede ser relevante porque el DReI es un tributo periódico que incide directamente sobre los costos operativos.

Pequeños comercios: nuevas escalas y un período bonificado

Los pequeños negocios también aparecen entre los destinatarios del paquete fiscal.

La propuesta contempla actualizar los topes de facturación del Régimen Simplificado de DReI, con el objetivo de mantener las escalas de tributación.

En términos prácticos, la modificación busca adecuar los límites de ingresos que determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente.

Pero hay otro incentivo: los pequeños comercios adheridos al Régimen Simplificado podrán obtener la bonificación de un período del DReI.

Para acceder deberán cumplir dos condiciones:

Pagar mensualmente el tributo dentro de los vencimientos establecidos.

Estar adheridos al débito automático mediante CBU.

De esta manera, el municipio busca premiar la regularidad en los pagos y promover mecanismos automáticos de recaudación.

El beneficio consiste en la bonificación de un período, no en una reducción permanente de la cuota mensual.

Empresas de internet: descuento del 20%

Otro capítulo del paquete fiscal está destinado a los prestadores de servicios de internet.

La Municipalidad propone una reducción del 20% del DReI para empresas que suscriban convenios de ampliación de la red.

A diferencia de los beneficios vinculados exclusivamente con la facturación, esta medida incorpora una contraprestación: la expansión de infraestructura de conectividad.

Por ejemplo, para una empresa que deba abonar $5 millones mensuales de DReI, una reducción del 20% representaría un ahorro de $1 millón por mes, siempre que reúna los requisitos del régimen.

También se actualizarán los topes de facturación que permiten acceder a una alícuota promocional del 1,55% del DReI para los servicios de internet.

La diferencia entre ambos mecanismos es importante: uno consiste en una reducción porcentual del tributo y el otro establece una alícuota promocional para las actividades alcanzadas.

El proyecto incorpora además un régimen de promoción y regularización de la Tasa de Factibilidad y Control de Infraestructura de Telecomunicaciones, orientado a fomentar el reemplazo tecnológico del equipamiento.

Así, el incentivo fiscal no se limita al costo tributario de las empresas, sino que también busca impulsar inversiones en redes y modernización tecnológica.

TGI 2027: descuento del 15% por pago adelantado

Los beneficios no se limitan a los comercios y las empresas.

La Tasa General de Inmuebles también tendrá incentivos destinados a los contribuyentes que opten por cancelar anticipadamente sus obligaciones.

La propuesta establece un descuento del 15% por el pago anual anticipado de la TGI.

¿Cómo funciona?

Si un inmueble tuviera una obligación anual de $240.000, el descuento del 15% representaría un ahorro de $36.000. En consecuencia, el contribuyente abonaría $204.000 por todo el año.

Para una TGI anual de $600.000, el ahorro alcanzaría los $90.000, con un pago final de $510.000.

Los ejemplos permiten dimensionar el beneficio, aunque los importes reales dependerán de la liquidación correspondiente a cada inmueble.

El municipio contempla distintas alternativas para realizar el pago anual:

Home banking.

Perfil Digital municipal.

Pago desde la web en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito del Banco Municipal.

Billeteras virtuales mediante el botón de pago con código QR.

La posibilidad de financiar el pago anual en tres cuotas sin interés con la tarjeta del Banco Municipal agrega una alternativa para quienes buscan aprovechar el descuento sin desembolsar todo el importe en una única operación.

TGI: bonificación del 50% de un período por pagar en término

La segunda medida vinculada con la TGI está dirigida a quienes prefieren mantener el pago periódico.

En este caso, el proyecto establece una bonificación equivalente al 50% de un período de la TGI, siempre que el contribuyente pague mensualmente en término y se encuentre adherido al débito automático mediante CBU.

La diferencia con el pago anual es significativa. Mientras el descuento del 15% se aplica sobre la obligación anual anticipada, la bonificación por cumplimiento equivale a la mitad de un período.

Por ejemplo, si un contribuyente paga $20.000 mensuales de TGI, una bonificación del 50% de un período equivaldría a un ahorro de $10.000.

No se trata de pagar la mitad de la TGI durante todo el año, sino de recibir una bonificación puntual vinculada con el cumplimiento de las condiciones establecidas.

De esta manera, el proyecto contempla dos mecanismos diferenciados: un incentivo por cancelar anticipadamente todo el año y otro por mantener los pagos mensuales al día mediante débito automático.

Tres tasas que dejarán de cobrarse

El paquete fiscal también incorpora la eliminación de tres conceptos municipales asociados principalmente con trámites y habilitaciones.

Se trata de la Licencia de Libre Uso y Afectación (LULA) para habilitaciones, la tasa por solicitud de planos y el cobro por triplicado de obleas de ASSAL.

Aunque su impacto económico dependerá del trámite y del contribuyente, la eliminación apunta a reducir costos administrativos para quienes desarrollan actividades comerciales o necesitan realizar gestiones ante el municipio.