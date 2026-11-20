Resumen Ejecutivo El INTA advirtió que El Niño 2026/27 presenta lluvias locales inferiores a las previstas, pero incrementa la frecuencia de tormentas severas, granizo y tornados en la región núcleo.

advirtió que presenta lluvias locales inferiores a las previstas, pero incrementa la frecuencia de tormentas severas, granizo y tornados en la región núcleo. Las precipitaciones concentradas en Brasil y las cuencas altas provocaron crecidas de los ríos Paraná y Uruguay , afectando áreas ribereñas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe .

y las cuencas altas provocaron crecidas de los ríos , afectando áreas ribereñas de . El temporal del 13 de noviembre generó daños en instalaciones rurales y obligó a evaluar resiembras en lotes de soja , afectando también cultivos de trigo y maíz .

generó daños en instalaciones rurales y obligó a evaluar resiembras en lotes de , afectando también cultivos de . Especialistas recomiendan monitorear las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, revisar seguros climáticos y definir estrategias de siembra y fertilización según el agua útil disponible en cada lote.

El fenómeno de El Niño 2026/27 ya está en marcha y comienza a plantear nuevos desafíos para el campo argentino. Sin embargo, su evolución muestra algunas particularidades que obligan a revisar las expectativas iniciales: las lluvias acumuladas en las principales zonas productivas fueron menores a las previstas, pero aumentó la frecuencia de tormentas severas, con episodios de granizo, fuertes ráfagas y tornados.

Frente a este escenario, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomendaron seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, monitorear cada región y anticipar decisiones para prevenir posibles excesos de agua.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, explicó que durante el invierno se completó el acoplamiento entre el océano y la atmósfera, mientras que en primavera el fenómeno avanzó hacia una mayor intensificación.

No obstante, remarcó que para el sector agropecuario no alcanza con conocer la intensidad de El Niño en el océano Pacífico. Lo verdaderamente importante es observar cómo se expresan sus efectos en cada región y sobre los distintos sistemas productivos.

Menos lluvias locales, pero preocupación por las crecidas

Uno de los aspectos que destacó el INTA es que, hasta el momento, el impacto sobre el territorio argentino estuvo más relacionado con el escurrimiento de las grandes cuencas que con precipitaciones extraordinarias en las zonas productivas.

Las lluvias más intensas se concentraron en el sur de Brasil y en las cuencas altas de los ríos Paraná y Uruguay. Ese volumen de agua se desplazó aguas abajo y generó una onda de crecida que provocó inundaciones en áreas ribereñas, islas y sectores bajos de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

En contraste, gran parte de la región pampeana recibió precipitaciones dentro de los valores normales, con algunos sectores puntuales del centro-oeste bonaerense que registraron acumulados superiores.

Además, octubre y los primeros días de noviembre presentaron temperaturas más bajas y menos lluvias de lo habitual en la región central.

Para Mercuri, este escenario demuestra la importancia de dejar de tomar como referencia exclusiva lo ocurrido en otros años Niño y avanzar hacia un seguimiento dinámico de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Tormentas severas: el otro riesgo que preocupa al campo

Aunque todavía no se registraron en la llanura pampeana inundaciones comparables con las de otros eventos fuertes de El Niño, la primavera estuvo marcada por una mayor actividad de fenómenos meteorológicos extremos.

Durante la segunda mitad de la estación aumentaron los episodios de granizo, ráfagas destructivas y tornados.

Uno de los casos más recientes fue el temporal del 13 de noviembre, que afectó al noroeste bonaerense, Córdoba y el sur de Santa Fe. El fenómeno provocó daños en instalaciones rurales, granizo de gran tamaño y tornados reportados en Córdoba y San Luis.

En la región núcleo también se evaluaron necesidades de resiembra en lotes de soja y se registraron daños localizados en trigo y maíz.

Desde el INTA remarcaron que es importante diferenciar dos riesgos: los excesos hídricos, que suelen desarrollarse progresivamente y pueden anticiparse con semanas o meses de seguimiento, y las tormentas severas, que son fenómenos localizados y repentinos, cuyo pronóstico suele ofrecer ventanas de apenas horas o días.

Por eso, recomendaron prestar especial atención a las alertas de corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional y revisar las coberturas de seguros frente a granizo y viento.

Qué puede pasar durante el verano y el otoño

El hecho de que algunos impactos de El Niño todavía no se hayan manifestado con fuerza no significa que los riesgos hayan desaparecido.

Según el análisis de Mercuri, la probabilidad de eventos extremos y la variabilidad de las condiciones agrometeorológicas podrían incrementarse a medida que el fenómeno avance hacia su período de máxima intensidad.

Además, la posibilidad de registrar acumulados elevados de precipitaciones en las zonas productivas podría mantenerse durante el verano y el otoño.

En este contexto, el especialista consideró que el tiempo disponible representa una oportunidad para implementar medidas preventivas, especialmente en aquellos establecimientos ubicados en zonas históricamente vulnerables a los excesos hídricos.

Otro aspecto a seguir será el deshielo de la importante acumulación de nieve registrada en las altas cumbres. Durante el final de la primavera y el verano, ese proceso podría incrementar los caudales de los ríos del oeste argentino, particularmente en Cuyo y el norte de la Patagonia.

Esto representa una oportunidad para las producciones regionales bajo riego y los embalses, aunque también requiere monitorear posibles riesgos de crecidas.

Las decisiones agronómicas que pueden marcar la diferencia

Para el productor, el desafío será transformar la información climática en decisiones concretas de manejo.

Desde el INTA señalaron que resulta fundamental aprovechar las ventanas de trabajo a campo para realizar las labores de los cultivos de gruesa, avanzar con las fertilizaciones y organizar la cosecha de trigo y cebada.

En ganadería, las recomendaciones apuntan a ajustar la carga animal para aprovechar una eventual mayor disponibilidad de forraje y planificar las reservas.

Mercuri también destacó que los años Niño suelen generar expectativas de buenos rendimientos, especialmente en maíz y soja. Esa posibilidad continúa vigente, debido a que el fenómeno permanece activo y los perfiles de suelo presentan una importante recarga en distintas regiones.

Sin embargo, advirtió que la irregularidad de las precipitaciones en el centro y norte del país obliga a mirar más allá de los pronósticos generales.

El agua almacenada en el perfil y la profundidad de la napa en cada lote siguen siendo dos de las principales referencias para tomar decisiones.

En función de esos datos deberían definirse cuestiones centrales como las fechas de siembra, las densidades y las estrategias de fertilización, evitando decisiones basadas únicamente en las expectativas climáticas.

El pronóstico, una herramienta que hay que actualizar

La recomendación de los especialistas es combinar distintas fuentes de información y mantener un seguimiento permanente durante toda la campaña.

Entre las herramientas sugeridas se encuentran las perspectivas climáticas trimestrales de los centros internacionales, los informes semanales AgroMet del INTA y las alertas meteorológicas de corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional.

En definitiva, El Niño plantea un escenario con oportunidades productivas, pero también con riesgos que pueden cambiar rápidamente entre regiones e incluso entre lotes de un mismo establecimiento.

La clave para la campaña 2026/27 será no tomar decisiones únicamente por lo que anticipa el fenómeno climático, sino por lo que efectivamente sucede en cada ambiente productivo. Medir el agua disponible, monitorear el suelo y anticiparse a los eventos extremos pueden marcar la diferencia entre aprovechar las condiciones favorables y quedar expuesto a sus consecuencias.