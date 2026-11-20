Argentina exporta más que nunca, pero el dólar sigue encontrando compradores y los bonos pierden precio. Esa combinación atraviesa el cierre de la semana: el comercio exterior entrega una buena noticia, mientras las pantallas financieras muestran que el mercado necesita algo más para recuperar confianza.

La presión también llega desde afuera. Brasil debió vender dólares para contener la caída del real y el debut bursátil de Anthropic, uno de los acontecimientos más esperados del negocio de la inteligencia artificial, terminó conviviendo con una fuerte caída de Wall Street. Para las empresas argentinas, el movimiento del vecino importa tanto por el financiamiento como por la competencia comercial. ambito.com

En Santa Fe, entretanto, se mueven decisiones de otra duración: el Hospital Italiano proyecta un establecimiento de alta complejidad en Funes, la Provincia avanzó con su Presupuesto 2027 y más de 60 empresas buscan convertirse en proveedoras de la minería mendocina. Inversiones que deberán desarrollarse en un escenario financiero más exigente.

El dólar se despega y Brasil agrega presión

La distancia entre el dólar oficial y el contado con liquidación volvió a superar el 10%, con registros que no se observaban desde septiembre de 2025. Confluyen una mayor demanda local de cobertura y el fortalecimiento del dólar frente a monedas de la región. La publicación también señaló operaciones con bonos vinculados al tipo de cambio para moderar la presión. ambito.com

Al cierre del jueves, el contado con liquidación se ubicó en $1.744,37, el MEP en $1.641,27 y el blue en $1.640, de acuerdo con el balance de El Economista. Son referencias de la rueda del 19 de noviembre, no cotizaciones de este viernes.

Brasil sumó una señal difícil de ignorar. Su Banco Central vendió US$1.000 millones al contado para contener la depreciación del real, que, según Ámbito, acumula una pérdida del 15% desde la reelección de Lula en octubre. La moneda se acercó a seis reales por dólar, en un contexto de preocupación por las cuentas públicas, la deuda y la composición del próximo equipo económico.

Bonos y acciones: el récord comercial no alcanzó

El riesgo país llegó a 925 puntos básicos, con un aumento de 77 unidades en la jornada. Los bonos argentinos retrocedieron 1,9% en dólares y la Bolsa porteña perdió 1,9% en pesos y 2,2% medida en moneda estadounidense. Los ADR registraron bajas de hasta 10%.

La caída tuvo un componente internacional. El S&P 500 cedió alrededor de 2%, el Dow Jones 2,2% y el Nasdaq 2,3%. El debut de Anthropic tuvo un impulso inicial que perdió fuerza durante la rueda, mientras continuaba la discusión sobre cuánto de las valuaciones tecnológicas está respaldado por resultados y cuánto depende de expectativas.

Anthropic también desembarcó en la Bolsa argentina

La compañía creadora de Claude comenzó a negociarse en Wall Street y tuvo, desde el mismo día, una vía de acceso para los inversores argentinos: un CEDEAR identificado con el ticker ANT, operable en pesos y dólares.

El certificado tiene una relación de conversión de 15 a uno: quince CEDEAR representan una acción estadounidense. La oferta pública inicial de Anthropic recaudó US$81.340 millones, mientras que sus acciones comenzaron a negociarse a un precio inicial de US$83.

El desembarco amplía las alternativas para tomar exposición al negocio de la inteligencia artificial desde el mercado local. También combina dos variables: la evolución de la acción en Estados Unidos y el tipo de cambio financiero implícito en su negociación argentina. Que el instrumento cotice en pesos no elimina el riesgo del negocio tecnológico ni las oscilaciones bursátiles.

Exportaciones récord: más ventas y menos compras

El contraste con las pantallas financieras apareció en el informe de comercio exterior. En octubre, Argentina exportó US$10.061 millones, un crecimiento interanual del 26,4%, y superó el registro de septiembre. Las importaciones sumaron US$6.668 millones, con una caída del 6,7%.

El resultado fue un superávit comercial de US$3.394 millones, de acuerdo con los datos del INDEC recogidos por Bloomberg Línea. El intercambio total de bienes aumentó 10,7% interanual.

La mejora tiene, por lo tanto, dos componentes: una expansión de las ventas externas y una reducción de las compras. Para evaluar su alcance productivo, importa distinguir cuánto corresponde a mayores cantidades exportadas y qué sucede con las importaciones de maquinaria, insumos y bienes de consumo.

El saldo comercial tampoco equivale automáticamente a acumulación de reservas del Banco Central. Los tiempos de cobro y pago, los servicios, los vencimientos financieros y los movimientos de capital intervienen en una cuenta más amplia. Esa diferencia ayuda a entender por qué un buen dato exportador puede convivir con demanda de cobertura cambiaria.

Patentes: una victoria de Milei y una señal hacia Estados Unidos

El Senado sancionó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes —PCT—, con 47 votos afirmativos y 22 negativos. El proyecto llevaba décadas pendiente y había vuelto a la Cámara alta después de modificaciones introducidas por Diputados.

La aprobación representa un resultado político para Javier Milei en su relación con Estados Unidos, que reclamaba avanzar con la iniciativa. La discusión había concentrado fuertes diferencias entre los laboratorios nacionales y los defensores del acuerdo. CILFA cuestionó sus posibles consecuencias sobre el precio de los medicamentos y el ingreso de genéricos: se trata de la posición del sector, no de un efecto ya comprobado.

El PCT permite presentar una solicitud internacional para buscar protección de una invención en distintos países. No concede una patente mundial automática: la decisión final sigue en manos de las oficinas nacionales o regionales, conforme a sus normas. Esa distinción resulta central para separar el mecanismo administrativo de las disputas comerciales que lo rodean.

AmCham celebró la sanción y sostuvo que contribuirá a modernizar la propiedad intelectual, facilitar la protección de desarrollos argentinos en otros mercados y mejorar las condiciones para la innovación y las inversiones. Para el entramado científico y tecnológico de Rosario, el asunto abre una discusión concreta sobre cómo proteger, licenciar y comercializar desarrollos en el exterior.

Tierras: el Congreso preservó restricciones a compradores extranjeros

En la misma sesión, el Senado aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El texto reincorpora las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros: el límite del 15%, el tope del 30% por nacionalidad dentro del cupo extranjero y la referencia de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La votación reunió 42 adhesiones y 26 rechazos.

La decisión introduce una diferencia dentro de la agenda oficial: mientras avanzó la integración al sistema internacional de patentes, quedaron preservados límites sobre la propiedad extranjera de tierras. Para el mercado rural, la composición societaria y la localización de los activos seguirán siendo elementos centrales al estructurar operaciones.

Santa Fe: media sanción para el gasto de 2027

El Senado provincial dio media sanción al Presupuesto 2027, que ahora debe tratar Diputados. El proyecto contempla gastos por $18,87 billones e ingresos por aproximadamente $18,88 billones.

Las mayores partidas corresponden a Educación, Cultura y Deporte, con $3,98 billones; Seguridad, con $2,34 billones; Obras Públicas y Vivienda, con $2,13 billones; Infraestructura Productiva, con $1,92 billones; y Salud, con $1,80 billones. También prevé $1,9 billones para municipios y comunas entre coparticipación y otras asignaciones.

Una disposición relevante para el agro es el Fondo de Infraestructura Agropecuaria, al que se destinaría la recaudación provincial del Inmobiliario Rural. El Senado incorporó cambios para ampliar el control legislativo y ajustó el artículo referido a iniciativas público-privadas para eventos masivos.

El ministro Pablo Olivares ratificó que la prioridad será terminar las obras en ejecución. Para constructoras y proveedores, la señal es concentrar recursos en proyectos que ya están en marcha.

El Italiano lleva la alta complejidad a Funes

El Hospital Italiano de Rosario proyecta un complejo sanitario de 11.508 metros cuadrados cubiertos, distribuido en cinco plantas, dentro de Distrito Funes, el desarrollo de Grupo Transatlántica sobre Ruta 9 y Jorge Newbery, frente al aeropuerto.

La institución conducida por Carlos Tita prevé ampliar su alcance territorial con guardias para adultos y pediatría, cirugía, maternidad, diagnóstico por imágenes, internación y rehabilitación. El programa incluye 21 consultorios y cuatro quirófanos generales, además de hemodinamia, terapia intensiva y unidad coronaria. Información Precisa. Periodismo en serio

El proyecto contempla diez boxes para terapia intensiva y unidad coronaria, junto con habitaciones de internación individuales, dobles y VIP. El área de diagnóstico incluirá resonancia magnética, tomografía, radiología, ecografía, mamografía y densitometría.

Su alcance excede la apertura de consultorios: la incorporación de cirugía e internación puede modificar los recorridos de atención de quienes hoy deben trasladarse a Rosario. También vincula la expansión sanitaria con un desarrollo que combina viviendas, oficinas y actividad comercial en el corredor oeste.

Santa Fe y Mendoza: del acuerdo político a los pedidos de compra

Más de 60 empresas santafesinas participan de la misión encabezada por Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini a la Cumbre de Minería Sostenible de Mendoza, que concluye este viernes.

Pullaro y Alfredo Cornejo firmaron un convenio para desarrollar proveedores, impulsar capacitación y promover transferencia tecnológica. El objetivo provincial es abastecer los proyectos mineros, especialmente los vinculados con el cobre, y sumar participación logística a través de los puertos del Gran Rosario.

Puccini planteó que la estrategia pasa por asociarse con las pymes mendocinas. Para las firmas santafesinas, ese enfoque puede abrir oportunidades en equipos, componentes, ingeniería y servicios.

Entre los proyectos mencionados aparece PSJ Cobre Mendocino, que prevé producir 40.000 toneladas anuales de cobre fino y operar hasta 27 años. El paso siguiente para la delegación será convertir las reuniones en procesos de calificación, cotizaciones y contratos: allí se podrá medir el resultado empresarial de la misión.

Juan Carlos Odisio, fundador de Bambi

La industria rosarina perdió a Juan Carlos Odisio, fundador de Talleres Metalúrgicos Bambi, quien falleció a los 93 años. Bambi comenzó en 1955, produciendo gabinetes para heladeras familiares. Con el tiempo amplió su actividad hacia heladeras y freezers y se convirtió en una de las firmas que conformaron el polo industrial del frío en Rosario. Odisio atravesó distintas etapas de expansión y crisis. Su fallecimiento marca la despedida de un empresario cuya historia recorre más de siete décadas de producción rosarina.