Santa Fe se frota las manos: la posibilidad de exportar y crecer que se abre con la UE

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado el sábado 17 de enero tras más de 25 años de negociaciones, generó reacciones positivas en las provincias con fuerte perfil productivo. En ese contexto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó el potencial impacto del tratado para la economía provincial y para la inserción internacional de los sectores agroindustriales.

A través de publicaciones en la red social X, Puccini señaló que el entendimiento con la Unión Europea “abre una gran oportunidad para la economía santafesina”, al recordar que actualmente la provincia ya exporta a varios países del bloque europeo. Entre los principales destinos mencionó a Países Bajos, España e Italia, que concentran buena parte de las ventas externas provinciales.

Según detalló el funcionario, 8 de los 10 principales productos de exportación de Santa Fe tienen como destino la Unión Europea, lo que da cuenta del peso estratégico de ese mercado. Entre ellos enumeró harina y pellet de soja, carnes, lácteos, cereales, maní, miel y otras manufacturas de origen agropecuario, rubros en los que la provincia es líder a nivel nacional.

Se abre una gran oportunidad para la economía santafesina: actualmente exportamos a varios países de la UE, algunos de los principales destinos sin Países Bajos, España e Italia. 8 de los 10 productos principales de exportación van a la UE: harina y pellet de soja, carnes,… pic.twitter.com/ZXpHb7w0bT — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) January 17, 2026

Puccini remarcó además que el acuerdo genera condiciones para ampliar exportaciones y promover el crecimiento de distintos sectores, especialmente en productos con mayor valor agregado. En ese sentido, mencionó oportunidades concretas para alimentos procesados, biodiesel, aceites, productos lácteos y carnes, todos sectores con fuerte presencia en la estructura productiva santafesina.

Otro punto destacado por el ministro fue el potencial para avanzar en exportaciones industriales vinculadas al agro. “Existe la posibilidad de exportar maquinaria y tecnología asociada a la producción agropecuaria, aprovechando la reputación santafesina en innovación agrícola”, expresó, en referencia al entramado de pymes, fábricas de maquinaria agrícola y desarrollos tecnológicos radicados en la provincia.

De cara a lo que viene, Puccini advirtió que el desafío será político y estratégico. “El siguiente paso es ser inteligentes en los acuerdos legislativos. Más que un rejunte de voluntades, tiene que reflejar un acuerdo productivo”, afirmó, y planteó la necesidad de una visión nacional basada en la potencia productiva, la capacidad de ganar mercados internacionales y el posicionamiento por tecnología y talento.

Finalmente, el ministro subrayó la relevancia histórica del entendimiento alcanzado. “Después de 25 años de idas y vueltas, las puertas que se abren le dan al país una oportunidad que no podemos desaprovechar”, concluyó.