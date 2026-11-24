Savenciaz anunció un acuerdo para concretar la venta de su planta industrial ubicada en El Trébol, provincia de Santa Fe, a Lácteos La Ramada S.A., empresa especializada en la producción láctea. La operación permitirá garantizar la continuidad de las actividades productivas del establecimiento y preservar los puestos de trabajo de sus colaboradores.

La fábrica, que hasta el momento se encuentra especializada en la elaboración de queso tybo, continuará dedicada a la producción de quesos bajo la nueva gestión. Según informó la compañía, los trabajadores permanecerán en sus puestos y seguirán desarrollando sus tareas en el mismo establecimiento.

El acuerdo contempla la transferencia de los activos y las líneas de producción de la planta, que pasarán a integrarse a la estructura operativa de Lácteos La Ramada. La implementación de la operación está prevista para el próximo 1° de diciembre de 2026.

Un acuerdo para garantizar la continuidad productiva

Desde que se comunicó la decisión de vender la planta de El Trébol, SAVENCIA mantuvo conversaciones con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), además de autoridades municipales y provinciales.

De acuerdo con la empresa, el acompañamiento de los representantes gremiales y de los gobiernos local y provincial fue importante para avanzar en las negociaciones con potenciales inversores y alcanzar una alternativa que permitiera sostener la actividad industrial y los puestos de trabajo.

De esta manera, la operación busca asegurar que la fábrica continúe funcionando y que sus trabajadores mantengan sus actividades, aunque bajo una nueva administración.

La estrategia industrial de SAVENCIA

Desde SAVENCIA señalaron que la venta de la planta se enmarca en una estrategia orientada a optimizar su estructura industrial y concentrar sus procesos productivos, con el objetivo de fortalecer la eficiencia y la competitividad de sus operaciones.

Para la industria láctea santafesina, el acuerdo representa una noticia relevante, ya que permite mantener en funcionamiento una unidad productiva y preservar las fuentes laborales en una localidad con fuerte vinculación con la actividad agroindustrial.

Con la transferencia prevista para el 1° de diciembre, Lácteos La Ramada S.A. asumirá la operación del establecimiento y dará continuidad a la elaboración de quesos en la planta de El Trébol.