La deuda argentina volvió a quedar bajo presión en los mercados financieros. Los bonos soberanos en dólares registraron nuevas caídas este martes en Wall Street, en una jornada marcada por la cautela de los inversores y la volatilidad internacional. En paralelo, el riesgo país escaló hasta los 1.106 puntos básicos, su nivel más elevado en más de un año.

El retroceso de los títulos públicos profundizó una tendencia negativa que ya había encendido señales de alerta durante la semana pasada. Los bonos Globales llegaron a registrar bajas de hasta el 2%, mientras que los instrumentos de mayor plazo encabezaron las pérdidas.

Entre los títulos más afectados, el Bonar 2029 retrocedió un 1,4%, mientras que el Global 2035 cayó un 1,3%. El comportamiento negativo de la deuda argentina volvió a reflejar las dudas del mercado sobre las perspectivas financieras del país.

El riesgo país, elaborado por JP Morgan, avanzó alrededor de un 8% respecto de la rueda anterior y alcanzó los 1.106 puntos básicos. De esta manera, borró la mejora registrada el lunes y volvió a ubicarse en niveles que no se observaban desde octubre de 2025.

Bonos acumulan pérdidas y crece la desconfianza de los inversores

La nueva caída de los títulos soberanos se produce después de una semana particularmente complicada para los activos argentinos.

Las bajas acumuladas durante las últimas ruedas reflejan un deterioro en la percepción del riesgo local. La presión sobre los bonos también se traduce en mayores rendimientos exigidos por los inversores, una variable que condiciona las posibilidades de financiamiento del Gobierno en los mercados internacionales.

El escenario combina factores externos e internos. Por un lado, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos mantienen bajo presión a los activos de mercados emergentes.

Por otro, las dudas sobre la capacidad de Argentina para fortalecer sus reservas y afrontar los compromisos financieros del próximo año continúan condicionando el comportamiento de los instrumentos de deuda.

Qué pasa con las acciones argentinas en Wall Street

El panorama también mostró señales de debilidad entre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York.

Los ADRs operaron con mayoría de bajas, con retrocesos encabezados por YPF, que perdió un 2,4%, seguida por Cresud, con una caída del 1,7%, y Loma Negra, que retrocedió un 0,4%.

En el mercado local, el comportamiento del índice bursátil mostró una dinámica diferente. El MSCI Merval avanzó un 1,7% medido en pesos, aunque su equivalente en dólares registró una caída del 2,4%.

Dentro del panel líder, Central Puerto se destacó entre las subas, con un avance del 6,6%.

La diferencia entre el desempeño en moneda local y en dólares vuelve a mostrar la sensibilidad de los activos argentinos frente a los movimientos cambiarios y las expectativas financieras.

Reservas y deuda de 2027: las dos preocupaciones del mercado

Uno de los principales factores que explica la presión sobre los bonos está relacionado con la capacidad del Banco Central para acumular divisas.

El viernes anterior, la autoridad monetaria no registró compras de dólares, luego de cuatro jornadas consecutivas con saldo positivo. En esa misma rueda, las reservas internacionales finalizaron en u$s49.362 millones, mientras que el dólar mayorista alcanzó los $1.580.

A esta situación se agregan los compromisos financieros que deberá afrontar el Gobierno durante 2027.

Uno de los vencimientos más importantes llegará en enero del próximo año, cuando Argentina deberá afrontar pagos a bonistas privados por aproximadamente u$s4.500 millones.

La magnitud de estos compromisos vuelve a colocar en el centro de la escena la necesidad de conseguir financiamiento y fortalecer la posición de reservas internacionales.

El riesgo país, una señal clave para el financiamiento argentino

La escalada del riesgo país representa una señal de alerta para la economía argentina, ya que refleja el mayor rendimiento que exigen los inversores para mantener deuda soberana del país frente a los bonos considerados de referencia.

Un indicador elevado dificulta la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito en condiciones favorables y puede encarecer el financiamiento tanto para el Estado como para empresas y provincias.

En este contexto, la evolución de las reservas, las señales del programa financiero oficial y la capacidad de afrontar los próximos vencimientos serán variables determinantes para recuperar la confianza de los inversores.

Por ahora, la nueva caída de los bonos y el salto del riesgo país vuelven a poner bajo la lupa la situación financiera argentina y los desafíos que enfrenta el Gobierno de cara a 2027.