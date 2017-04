El video de la caída de la súper bomba sobre Afganistán

También señaló que algunos de los túneles, construidos por los combatientes islámicos afganos durante la época de la invasión soviética a Afganistán, se encontraban a 40 metros de profundidad por lo que la Fuerza Aérea afgana no podía destruirlos.

Nicholson mantuvo que hasta el momento se han contabilizado 36 muertos en el ataque, "totalmente coordinado" con el gobierno afgano, y subrayó, como ha venido informado el Ejecutivo del presidente Ashraf Gani, que no se han producido bajas civiles.

Los rebeldes talibanes, que combaten tanto al EI como al gobierno afgano y a las tropas estadounidenses presentes en Afganistán, condenaron hoy la "creciente brutalidad" y el "crimen" de Washington y dijeron que la eliminación del EI debe ser cosa de los afganos, no de extranjeros.

El Pentágono difundió hoy el video del momento en que la bomba GBU-43, la mayor no nuclear del arsenal estadounidense, nunca utilizada hasta ayer, impactó contra un sistema de cuevas del Estado Islámico (EI) en Afganistán.

El Pentágono difundió las imágenes que muestran el momento en que la bomba GBU-43, la mayor no nuclear del arsenal estadounidense, impactó contra un sistema de cuevas del Estado Islámico (EI) en Afganistán

También señaló que algunos de los túneles, construidos por los combatientes islámicos afganos durante la época de la invasión soviética a Afganistán, se encontraban a 40 metros de profundidad por lo que la Fuerza Aérea afgana no podía destruirlos.

Nicholson mantuvo que hasta el momento se han contabilizado 36 muertos en el ataque, "totalmente coordinado" con el gobierno afgano, y subrayó, como ha venido informado el Ejecutivo del presidente Ashraf Gani, que no se han producido bajas civiles.

Los rebeldes talibanes, que combaten tanto al EI como al gobierno afgano y a las tropas estadounidenses presentes en Afganistán, condenaron hoy la "creciente brutalidad" y el "crimen" de Washington y dijeron que la eliminación del EI debe ser cosa de los afganos, no de extranjeros.

El Pentágono difundió hoy el video del momento en que la bomba GBU-43, la mayor no nuclear del arsenal estadounidense, nunca utilizada hasta ayer, impactó contra un sistema de cuevas del Estado Islámico (EI) en Afganistán.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo