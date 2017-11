Gritos, insultos y escándalo en el quinto día del juicio a Los Monos

Este martes, en el quinto día del juicio a la banda Los Monos en el nuevo Centro de Justicia Penal, se vivió el momento más tenso por gritos, insultos y entredicho entre Lorena Verdún, ex esposa del asesinado Pájaro Cantero, y el ex jefe de la brigada de la División de la Policía Judicial, Raúl Saccone Tirrito, que fue citado para que preste declaración testimonial.

De acuerdo al informe del periodista de Radio 2 y Rosario3.com, Agustín Lago, en un momento de la declaración del ex policía, la abogada de Lorena Verdún, la doctora Bedetti, le preguntó si en la investigación que hizo la brigada que estaba a su cargo, siguiendo las instrucciones del juez Carlos Vienna, figuraba su defendida.

El testigo respondió que no recordaba “con precisión” pero agregó que podía ser porque ella “está mencionada por tenencia o propiedad de taxis u otros vehículos”.

En ese momento estalló Verdún, que le replicó: “A mí nunca me secuestraron nada, ni siquiera me allanaron. Estamos debatiendo y no me dejan hablar. Sólo me secuestraron cosas de paintball. Y después los mandaron a matar con los de Vienna (sic). Sinvergüenza. Vos venís de testigo sinvergüenza. Mirame a la cara, hijo de puta. Yo no tengo que estar, ustedes me metieron. Rastrero. ¿La delincuente soy yo?”.

A lo que Saccone Tirrito, respondió: “¿Usted me está amenazando frente al tribunal?”.

Verdún fue retirada de la sala a las 11.15 por personal de seguridad.

Lorena Verdún tiene un antecedente cercano de este tipo de reacciones violentas, cuando intervino e impidió el acto de presentación del libro Los Monos de los periodistas Hernán Lascano y Germán de los Santos, en el Espacio Cultural Universitario (ECU) el 11 de octubre pasado.