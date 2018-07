El biólogo molecular e investigador del Conicet, Alberto Kornblihtt advirtió sobre el peligro de hacerle caso al médico Abel Albino que dijo que “los profilácticos no sirven para nada” este miércoles en su exposición en el Senado por el aborto legal.

"Me parece que Albino está en una campaña de no permitir el libre goce del sexo", opinó, Kornblihtt en contacto con el programa A diario, que conduce Alberto Lotuf por Radio 2.

Y enfatizó: “Lo que dijo es grave y puede ser perverso para la población”. En tal sentido, aseguró que está probada la efectividad del preservativo y que al ser de látex, no de porcelana, es impermeable, con lo cual el virus no tiene chance de penetrarlo a no ser que este roto.

Para el biólogo, las declaraciones del pediatra remiten a una “posición oscurantista” y “va muy de la mano de la Iglesia que considera al sexo sólo como un método de reproducción y no de conexión y amor”.