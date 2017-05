"Rechazamos el 2x1 y que se aplique a delitos de lesa humanidad"

El ex prefecto Azic (76), quien también se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. Sin embargo, Donda salió esta noche a negar que su apropiador haya pedido su libertad.

En paralelo, Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada nacional Victoria Donda, pidió ayer la libertad condicional en base al cómputo procesal del 2x1, en tanto que una fiscal reclamó la inconstitucionalidad de este beneficio al rechazar la excarcelación de otro represor, el ex agente del Batallón 601 del Ejército Víctor Gallo.

Por su parte, respecto de Magnacco, los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia no se pronunciaron sobre la validez del 2x1 sino que rechazaron el planteo por cuestiones formales, según informaron fuentes judiciales.

Los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott emitieron distintos votos en el caso de Giribone, en los que resaltaron que los fallos de la Corte sientan jurisprudencia pero no generan obligaciones para los tribunales inferiores y que el represor no estaba en condiciones de reclamar el 2x1.

Giribone es un ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y entregador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda, condenado a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad, en tanto, Magnacco fue el obstetra de la ex Esma y ya cumple una condena a 15 años de prisión en el penal federal de Marcos Paz, por apropiación de bebés.

No obstante, remarcó que "la Corte Suprema (de Justicia) es independiente y ellos (el tribunal que la integra) son los que tienen que velar por la responsabilidad de sus fallos". "La política del gobierno es continuar con las acciones de Memoria, Verdad y Justicia y la búsqueda del fin de la impunidad", expresó.

