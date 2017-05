Sancor Centeno sigue cerrada: “Habrá reestructuración de plantas”

“Pero hay gente con 20 ó 30 años de servicio que no se les puede pedir que renuncien y vayan a otra empresa”, observó.

El jefe comunal de esa localidad, Juan Gufi, lamentó que el salvataje no prometa modificar la situación de crisis en ese establecimiento, ya que la vida económica del pueblo depende exclusivamente del lugar.

“Lo importante es mantener los puestos de trabajo y que esta plata no se licúe. Que vaya a capitalizar y fortalecer la empresa”, describió Solmi y enumeró que se van a “rever los contratos de los gerentes, que estaban cobrando salarios muy altos” (superiores a 400 mil pesos) y “también el bono que cobra Atilra por cada trabajador, sin tener en cuenta las dimensiones de cada empresa, que fue erosionando la industria”.

