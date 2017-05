Sancor: para Contigiani "el gobierno tiene una mirada sesgada y privatista"

"El mundo desarrollado gobierno y regula la lechería a través de monopolios cooperativos. Argentina va en camino inverso hace años, porque el problema no es el gobierno nacional, es que hace 30 años que no se hizo nada", concluyó.

"El cálculo de los 300 millones tiene dos columnas. Una es la leche perdida, que ahora es su principal desafío porque debe recuperarla, y la otra es la góndola en los negocios, no haber estado por un tiempo. El atraso en la entrega del dinero condicionó más el futuro de Sancor. Es un monstruo que sin leche no va a poder recuperarse", sostuvo.

El funcionario provincial evitó responderle a la diputada provincial de Cambiemos Cesira Arcando y al ministro Buryaile, porque consideró que "no es un debate importante". "Los que estaban en la mesa de negociación saben que estuve. No es un eje de debate porque le baja la calidad a la discusión. Acá lo importante es en qué situación quedó Sancor y hacia dónde va, porque la empresa perdió 300 millones de pesos por la demora del crédito nacional", añadió.

En diálogo con Rosario3.com , Luis Contigiani celebró el préstamo que Nación dará a Sancor por 450 millones de pesos. Al mismo tiempo, preguntó por qué se demoró en transferir el dinero "si el acuerdo ya estaba cerrado entre finales de marzo y principios de abril". "Algunos funcionarios nacionales tienen una mirada sesgada del cooperativismo y privatista de la lechería. Resumen todo en la eficiencia y no en intervenir para corregir errores de toda la cadena láctea, donde falta transparencia y donde siempre los perjudicados son los productores y los consumidores. En el medio, las grandes cadenas de supermercados hacen un festival de remarcación de precios y a ellos no se les dice nada", disparó.

El conflicto de Sancor desató un nuevo contrapunto entre la provincia y el gobierno nacional. El ministro de Agroindustria de la Nación cuestionó el rol de Santa Fe en la salida de la crisis de la empresa y agregó que el ministro de Producción de Lifschitz, Luis Contigiani, no estuvo nunca presente en la negociación. El funcionario provincial respondió que la demora para otorgarle el crédito a la firma láctea le hizo perder 300 millones de pesos. Además, manifestó que algunas autoridades nacionales tienen una "visión sesgada del cooperativismo y privatista" de la lechería.

