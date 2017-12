Trabajador de Cofco: “Volví a la zona del desastre, parece que cayó un misil”

Las consecuencias de la fatal explosión en la empresa cerealera multinacional Cofco, ubicada en Puerto General San Martín, siguen latentes en el ex cordón industrial. El siniestro ya se cobró las vidas de dos trabajadores y son varios los heridos que luchan por recuperarse en el hospital Británico de Rosario. Mientras se esperan los resultados de las investigaciones para determinar las responsabilidades, también se escriben historias emocionantes y dolorosas.

Mario Quiroga es un trabajador de la ex Nidera que, en medio de su tristeza, debió cumplir con las guardias mínimas dentro de la empresa en el marco del paro decretado por el Sindicato de Aceiteros.

Mario sintió la necesidad de escribir unas líneas como homenaje a sus compañeros muertos y a los que siguen peleando por su vida en este fin de año. Utilizó la red social Facebook para descargar sus emociones y para recordar al “Cabezón” y al “Negro”, los dos obreros que murieron por causa de la explosión.

“Estoy otra vez en la zona del desastre. Mil veces me pregunté: ¿qué estoy haciendo acá?”, escribió.

“En éste lugar se respira tristeza, se habla con la voz quebrada, se caen lágrimas de a ratos. Se recuerda a las víctimas, se pregunta si alguien tiene novedades de los heridos. Se trabaja con un constante nudo en la garganta”, resumió.

Y cerró con un mensaje para reflexionar: “Les pido a todos que se haga justicia, que no olvidemos estas vidas, que no olvidemos que vivimos en riesgo constante. Que no olvidemos al Cabezón y al Negro".