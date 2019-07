Frank Kudelka desarrolló su primera conferencia de prensa previa a un partido oficial en esta nueva etapa en Newell's. El entrenador hizo esfuerzos por transmitir confianza y serenidad, pero también dejó entrever su ansiedad y expectativa en este nuevo paso en su carrera. No confirmó el equipo que enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut de este domingo a las 13.15 en el Coloso, pero confió que esperará la recuperación del defensor Cristian Lema y la habilitación del volante Julián Fernández para ver si los puede incluir entre los once. “Estoy convencido de que nos va a ir muy bien; pero no solo por el presente, sino por la historia de este club”, aseguró.

“No tengo definido el equipo, esperaremos hasta mañana (por sábado), sobre todo atendiendo a las últimas incorporaciones y prever el tiempo en que podemos decidir eso”, respondió Kudelka ante la pregunta obligada.

Más allá del hermetismo del técnico, tiró dos datos importantes: que Cristian Lema y Julián Fernández podrían integrar el once titular: “Por ambos casos esperaremos hasta mañana, que es el día en que vamos a tomar la decisión final. Un caso es por evolución de una lesión (Lema9 y otro por tema de habilitación (Fernández)”, dijo.

Sobre el zaguero que sufrió una distensión muscular en el amistoso con Atlético Rafaela, describió: “A Lema lo vi muy bien, pero siempre tenemos que respetar los tiempos de una recuperación. Lo analizaremos mañana con el cuerpo médico”.

Kudelka vaticinó que “el partido va a ser difícil, es remanido decir eso pero es la verdad. Más allá de ser un reciente ascendido, tratará de hacer valer sus atributos pero ahí entra en acción lo que podamos hacer nosotros para imponer nuestra forma de jugar”.

“Es un inicio de campeonato y la gran mayoría de los equipos no están en su forma ideal porque precisamente es el arranque”, amplió.

Refuerzos por llegar

A Kudelka le preguntaron por el delantero Rodrigo Salinas, que podría sumarse en las próximas horas: “No tengo nada que decir sobre algo que no está definido todavía”, clausuró el tema. No obstante, luego indicó que “dado que hay una semana más para incorporar, vamos a seguir trabajando en los puestos que necesitemos reforzar”.

“Las condiciones de mercado la mayoría de las veces antentan contra la entrenabilidad que todos pretendemos. Hay intereses de toda índole que hacen que los técnicos no cuenten con los jugadores que pretenden en el momento adecuado”, analizó el Dt leproso.

El conductor táctico rojinegro reconoció que “la dirigencia hizo todos los esfuerzos para que los futbolistas lleguen en tiempo y forma”.

Kudelka destacó luego: “He visto que la institución cuidó sus intereses económicos, y yo lo veo muy bien a eso. Sería muy fácil comprar a mansalva y que la deuda quede. Creo que los dirigentes fueron muy concretos al respecto”.

“Creo que tenemos un plantel rico, expectante, convencido de lo que vamos a afrontar, con ganas de hacer historia dentro de un club que ya tiene mucha historia”, remarcó Kudelka.

Sobre Maxi Rodríguez y Mauro Formica, que disputaron pocos amistosos en la pretemporada, advirtió: “Ellos tienen la capacidad para adaptarse, son jugadores estandarte de nuestro plantel y tienen el conocimiento y la experiencia para ensamblarse rápidamente”.

Luego completó: “Maxi ha hecho bastantes partidos y ha entrenado muy bien. Y Mauro también entrenó muy bien antes y después de la lesión”.

Con la etapa de preparación ya finalizada, Kudelka consideró que “la pretemporada fue muy buena, acorde a las necesidades. Estoy muy conforme en todo sentido”. Aunque luego admitió que “ahora viene la competencia, y de jugar a puertas cerradas, pasamos a jugar con 40 mil”.

“No soy quien para pedirle algo a la gente de Newell's, pero necesitamos de ese aliento grandioso que siempre tienen”, señaló.

“Estoy totalmente convencido de que nos va a ir muy bien, pero no con respecto al presente, sino a la historia de este club. Seguramente habrá errores que serán respondidos con paciencia o con impaciencia, pero estamos convencidos de lo que tenemos que hacer”, arengó el entrenador.

Por último, habló de Central Córdoba de Santiago del Estero y su posible postura en el Coloso: “Por supuesto que sabemos todo lo que tenemos saber del rival, entiendo que va a postar a la prolijidad táctica, a los errores nuestros, a jugar con la ansiedad que podamos tener nosotros”, finalizó.