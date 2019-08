Juan Manuel Llop, ídolo de Newell's, por ahora no está dirigiendo en ningún equipo ya que se encuentra en Ecuador pasando un anhelado tiempo junto a su hijo. Pero se hizo un hueco para responder la consulta de Zapping Sport acerca de declaraciones de Lisandro Martínez, defensor del Ajax, que no lo dejaron bien parado.

"Él quería otra cosa de un central. Y para mí fue el tema de la altura, pero yo no era quién para decirle lo que tenía que hacer, uno tiene que respetar sus gustos y decisiones", había dicho el zaguero que está en la mira de Lionel Scaloni para la selección, asegurando que el Chocho no le dio el lugar que luego halló en Defensa y Justicia.

Llop lo descartó de plano: "De altura no se habló nunca. Yo sí pensaba que en esos puestos estaban Nehuén Paz, que fue vendido, y Bruno Bianchi. Y de lateral estaban Valenzuela y Ferroni. Lo quise correr al lateral porque veía que tenía muy buen primer pase corto y largo, buen lanzamiento, pero me dijo que prefería pelear un puesto de zaguero".

El Chocho está sin equipo, por ahora.



"Y después se fue a Defensa y Justicia para jugar de lateral izquierdo el primer semestre. Así que pensé que no estaba tan equivocado. El jugador de fútbol siempre declara según su conveniencia", añadió.

El ex conductor de la Lepra agregó: "Yo incluso jugué de marcador central y soy más bajo que él. Pero qué iba a pasar en el futuro, nunca se sabe. Me alegra que le haya ido bien, muy buen jugador y mucho temperamento".

"Lo que a mí sí me llama la atención es que los chicos jóvenes se quieran ir tan rápido de Newell's, que no se queden a pelear una oportunidad. Los mismos compañeros le aconsejaban que no se fuera a Defensa y Justicia", dijo.

"Hay muchos casos así: Varela, Jalil (Elías). Me llama la atención que no se queden a crecer en la institución, porque nunca sabés qué puede pasar en el semestre siguiente", cerró.