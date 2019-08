Cuenta regresiva para la nueva presentación de Newell's en la Superliga. Tras el buen inicio de torneo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, al equipo de Frank Kudelka le toca volver a salir a la cancha este sábado desde las 15.30 ante Unión de Santa Fe. Y lo hará con equipo aún indefinido y parece que con nueva camiseta.

En cuanto a la formación, el entrenador no confirmó el once pero espera la recuperación del arquero Alan Aguerre, que parecía estar más afuera que adentro por un esguince de tobillo pero aún nadie se anima a sacarlo de la cancha. Se sabe, si no llega atajará Nelson Ibáñez.

El Loco sería el arquero si no arriesgan a Aguerre.



Por otra parte, Maxi Rodríguez irá de arranque tras rehabilitarse de una sobrecarga muscular y habría dos variantes: Lucas Villarruel por Jerónimo Cacciabue y Lucas Albertengo por Francisco Fydriszewski. Los demás, los mismos que ganaron en la primera jornada.

Así, la alineación sería: Alan Aguerre; Facundo Nadalin, Cristian Lema, Santiago Gentiletti, Mariano Bittolo; Julián Fernández, Lucas Villarruel, Mauro Formica; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.

La casaca roja, con dos modelos muy particulares. (Sitio oficial)



Por otro lado, el viernes se presentó oficialmente la nueva camiseta alternativa de la marca Umbro, completamente roja con vivos negros y una alusión en el pecho al título obtenido en 1974. Si bien no hibo confirmación, sería la que el equipo usará ante el Tatengue