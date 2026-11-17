Resumen Ejecutivo Investigadores del IDICAL ( INTA Rafaela-CONICET ) demostraron que el diagnóstico microbiológico en tambos reduce hasta un 50% el uso de antibióticos en casos leves y moderados de mastitis bovina .

( ) demostraron que el diagnóstico microbiológico en tambos reduce hasta un en casos leves y moderados de . El estudio analizó 26.546 episodios clínicos entre 2022 y 2025, optimizando los costos veterinarios y combatiendo la resistencia antimicrobiana bajo el enfoque de Una Salud .

entre 2022 y 2025, optimizando los costos veterinarios y combatiendo la resistencia antimicrobiana bajo el enfoque de . La cuenca lechera santafesina promedia 430.000 células somáticas por mililitro según el OCLA, exponiendo la producción a penalizaciones industriales por calidad higiénico-sanitaria.

La ciencia santafesina vuelve a aportar respuestas concretas a uno de los desafíos centrales de la producción lechera. Esta vez, desde Rafaela, investigadores del Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IDICAL), perteneciente al INTA Rafaela-CONICET, consiguieron demostrar que un diagnóstico microbiológico oportuno puede reducir hasta un 50% el uso de antibióticos en determinados cuadros de mastitis bovina.

No se trata solamente de una mejora en los procedimientos veterinarios. El hallazgo abre una oportunidad para revisar prácticas sanitarias arraigadas en los establecimientos lecheros, disminuir tratamientos innecesarios, optimizar recursos y contribuir a preservar la eficacia de los antimicrobianos.

El trabajo tiene una dimensión significativa: los investigadores analizaron 26.546 episodios nuevos de mastitis clínica leve y moderada, registrados entre abril de 2022 y junio de 2025 en establecimientos lecheros argentinos.

La conclusión es contundente: conocer qué microorganismo está involucrado antes de decidir un tratamiento permite seleccionar mejor las intervenciones y evitar que todos los animales afectados reciban automáticamente antibióticos.

El diagnóstico, una herramienta para cambiar decisiones

La investigación pone el foco en una cuestión que durante mucho tiempo formó parte de la rutina sanitaria de los tambos: ante la aparición de signos clínicos de mastitis, iniciar directamente un tratamiento antibiótico.

Sin embargo, la evidencia generada por el equipo científico demuestra que no todos los episodios requieren la misma respuesta.

Ana Molineri, especialista en epidemiología y enfermedades infecciosas del INTA Rafaela, explicó la importancia de incorporar información precisa antes de decidir cómo actuar.

"No todos los casos de mastitis requieren el uso de antibióticos", sostuvo la investigadora, quien remarcó la necesidad de contar con un diagnóstico certero para tomar decisiones sanitarias adecuadas.

La metodología estudiada utiliza cultivos microbiológicos realizados en el propio establecimiento, acompañados por una aplicación móvil que facilita el seguimiento de los casos y la toma de decisiones.

De esta manera, el productor y el profesional veterinario cuentan con información que permite evaluar cada episodio y determinar cuál es la estrategia terapéutica más conveniente.

La diferencia es sustancial: pasar de una respuesta sanitaria prácticamente automática a un tratamiento basado en evidencia microbiológica.

Un resultado que impacta directamente en la economía del tambo

La mastitis bovina es una de las enfermedades que mayores complicaciones genera en la producción lechera. Afecta la salud de las vacas, compromete la calidad de la leche, puede disminuir los volúmenes producidos e incrementa los gastos asociados con medicamentos y atención veterinaria.

Por eso, reducir la utilización innecesaria de antibióticos también tiene una dimensión económica.

Cada tratamiento evitado cuando no está indicado representa la posibilidad de optimizar recursos y mejorar la eficiencia del manejo sanitario. A esto se suma la importancia de tomar decisiones individualizadas, considerando la gravedad del cuadro y la condición del animal.

Los investigadores, no obstante, establecen una distinción fundamental: las mastitis severas requieren atención veterinaria inmediata. En los cuadros leves y moderados, el diagnóstico microbiológico permite seleccionar con mayor precisión el tratamiento.

El objetivo no es dejar de utilizar antibióticos, sino reservarlos para las situaciones en las que realmente son necesarios, siempre bajo supervisión profesional y respetando las dosis, los tiempos de tratamiento y los períodos de retiro en leche y carne.

Santa Fe, frente al desafío de mejorar la calidad de leche

El avance científico adquiere todavía mayor relevancia cuando se lo relaciona con la realidad de la principal cuenca lechera santafesina.

Según los datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) citados por el INTA, esta región registra un promedio de 430.000 células somáticas por mililitro, por encima de la media nacional, estimada en 367.000.

El recuento de células somáticas es uno de los indicadores fundamentales para evaluar la salud mamaria de los rodeos. Cuando los valores superan las 400.000 células por mililitro, una parte importante de la leche puede quedar expuesta a penalizaciones en las liquidaciones industriales por calidad higiénico-sanitaria.

A ese impacto económico se agregan las pérdidas productivas: una vaca con problemas de salud mamaria puede producir menos leche, afectando directamente los resultados del establecimiento.

En este escenario, el aporte del equipo científico de Rafaela adquiere un valor adicional. No solamente propone una herramienta para utilizar mejor los medicamentos, sino que contribuye a fortalecer una mirada integral sobre la sanidad del rodeo y la calidad de la materia prima.

Resistencia antimicrobiana, un problema que trasciende al campo

Otro de los aspectos centrales de la investigación es su contribución a una problemática que preocupa a la comunidad científica internacional: la resistencia a los antimicrobianos.

El uso inadecuado o innecesario de antibióticos puede favorecer la aparición y propagación de microorganismos resistentes, comprometiendo la eficacia de medicamentos indispensables tanto para la medicina veterinaria como para la salud humana.

Por eso, el trabajo desarrollado en el INTA Rafaela-CONICET también se inscribe dentro del concepto de Una Salud, que reconoce la estrecha relación entre la salud animal, humana y ambiental.

La investigación demuestra que mejorar las decisiones dentro del tambo puede tener consecuencias positivas que van mucho más allá de cada establecimiento.

Del laboratorio al campo: el valor de la investigación aplicada

El principal mérito de este trabajo es haber generado evidencia a partir de una cantidad significativa de episodios reales registrados en establecimientos lecheros argentinos.

Los 26.546 casos analizados permiten dimensionar el alcance del estudio y respaldar una recomendación que tiene aplicación directa en los sistemas productivos.

Pero también vuelve a poner en valor el papel de los organismos científicos radicados en el interior del país. Desde Rafaela, una ciudad profundamente vinculada con la actividad lechera, el INTA y el CONICET generan conocimiento capaz de aportar soluciones a problemas concretos de toda la cadena láctea.

El desafío ahora es trasladar estos resultados a una mayor cantidad de establecimientos, fortalecer la incorporación del diagnóstico microbiológico y consolidar el trabajo conjunto entre productores, veterinarios e investigadores.

Porque en una actividad donde los márgenes, la calidad y la eficiencia sanitaria son determinantes, producir mejor también significa saber cuándo un medicamento es necesario y cuándo puede evitarse.

La investigación santafesina deja así un mensaje claro para la lechería argentina: la innovación no siempre consiste en producir más tecnología, sino también en generar el conocimiento necesario para tomar mejores decisiones.