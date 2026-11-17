La economía argentina tendrá un nuevo desafío en 2027: atravesar el calendario electoral sin que aumente la presión sobre el dólar ni se interrumpa el proceso de desaceleración de la inflación. Esa es una de las principales advertencias que planteó Morgan Stanley en su último análisis sobre el país, donde señaló que la dolarización de carteras previa a las elecciones presidenciales podría convertirse en un factor de tensión para el programa económico.

Según el banco de inversión, la incertidumbre política que suele acompañar los períodos electorales puede impulsar a los ahorristas a buscar refugio en moneda extranjera. Ese comportamiento incrementaría la demanda de dólares y podría provocar una depreciación del peso, incluso si se mantiene sin modificaciones el actual esquema de política económica.

La advertencia adquiere relevancia porque, para la entidad financiera, las elecciones presidenciales de octubre de 2027 serán una de las principales fuentes de incertidumbre para las perspectivas económicas argentinas.

Inflación: una desaceleración más lenta y con obstáculos

Morgan Stanley mantiene una perspectiva de reducción de la inflación, aunque considera que el proceso será gradual y estará sujeto a interrupciones.

En sus proyecciones, estima que la inflación interanual finalizará 2026 en el 30,8%, mientras que para diciembre de 2027 descendería al 21,7%. En tanto, para 2028 prevé una nueva reducción, hasta alcanzar el 17,1%.

Sin embargo, el camino no estaría libre de dificultades. Entre los factores que podrían retrasar la desinflación aparecen la inercia de los precios, los ajustes pendientes de las tarifas de los servicios públicos y las presiones cambiarias vinculadas al escenario electoral.

En particular, el informe señala que las tarifas continuarán con revisiones mensuales durante 2027, en función de los compromisos contractuales vigentes.

Para los analistas, sostener la disciplina fiscal y monetaria será fundamental para evitar que las expectativas inflacionarias vuelvan a deteriorarse.

Reservas BCRA: la principal defensa frente a la presión cambiaria

Otro de los puntos centrales del diagnóstico está relacionado con la capacidad del Banco Central para acumular reservas internacionales antes de las elecciones.

Morgan Stanley considera que los mayores ingresos provenientes de las exportaciones agropecuarias y energéticas, junto con los flujos de inversión, podrían favorecer la entrada de divisas. No obstante, advierte que esos recursos no necesariamente se traducirán en un incremento equivalente de las reservas disponibles.

El motivo está en los compromisos de deuda en moneda extranjera que deberán afrontar el Tesoro y el Banco Central, además de la posible mayor demanda de dólares por parte de los ahorristas.

En ese contexto, la entidad considera necesario fortalecer las reservas de libre disponibilidad y reducir las necesidades de financiamiento en divisas para los próximos vencimientos.

También identifica al financiamiento de organismos multilaterales y a las líneas de crédito contingentes como herramientas que podrían funcionar como respaldo ante eventuales episodios de volatilidad.

Tasas de interés: la baja podría encontrar un freno

La incertidumbre electoral también podría modificar el recorrido de las tasas de interés.

Morgan Stanley espera que las tasas nominales continúen descendiendo, aunque advierte que el proceso podría interrumpirse antes de las elecciones de 2027.

Si aumenta la demanda de dólares, las autoridades monetarias podrían verse obligadas a sostener condiciones financieras más restrictivas. Esto implicaría frenar la reducción de las tasas o incluso revertirla temporalmente.

En sus estimaciones, la tasa nominal de referencia TAMAR finalizaría 2026 en el 22,8%, bajaría al 20% durante 2027 y llegaría al 15% en 2028.

La normalización monetaria dependerá, entre otros factores, de una recuperación de la demanda de pesos, una menor inflación y una mejora sostenida de la actividad económica.

El agro y la energía, entre los motores del crecimiento

Pese a los riesgos cambiarios y políticos, Morgan Stanley mantiene una perspectiva de crecimiento para la economía argentina durante los próximos años.

El banco proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 1,3% en 2026, del 2,4% en 2027 y del 3% en 2028.

En ese escenario, el agro y la energía aparecen como dos de los principales impulsores de la actividad y de la generación de divisas.

Las exportaciones agropecuarias, junto con el crecimiento del sector energético y la ampliación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos, podrían contribuir a mejorar el ingreso de dólares al país.

También se espera que los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsen progresivamente la inversión y la construcción.

En minería, en cambio, los efectos sobre las exportaciones serían más lentos, debido a que inicialmente los proyectos estarán concentrados en su etapa de desarrollo.

El desafío fiscal en un año electoral

El mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas también aparece como una condición central para sostener la estabilidad económica.

Morgan Stanley proyecta para 2027 un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI y un resultado fiscal total positivo del 0,1%.

El desafío será sostener esos resultados en un contexto electoral, cuando suelen aumentar las presiones para incrementar el gasto público.

Para la entidad, cualquier relajamiento de la disciplina fiscal podría afectar la confianza de los mercados y generar nuevas tensiones sobre las expectativas de inflación y el mercado cambiario.

El escenario adverso que contempla Morgan Stanley

El informe también analiza un escenario de mayor deterioro, en el que coincidirían un contexto financiero internacional más exigente y un eventual cambio en el rumbo de la política económica argentina después de las elecciones.

En esa hipótesis, una mayor dolarización y la debilidad del peso podrían impulsar la inflación y las tasas de interés, frenar las inversiones e incluso llevar a la economía a una recesión.

De todos modos, el escenario central de Morgan Stanley sigue contemplando la continuidad de un programa económico basado en la disciplina fiscal y los incentivos a la inversión privada.

La principal incógnita, según el banco, será cómo evoluciona la incertidumbre política y de qué manera impacta sobre las decisiones de ahorro, inversión y demanda de divisas.

Así, el desafío económico de cara a 2027 no será solamente continuar reduciendo la inflación, sino también atravesar la previa electoral con suficientes reservas, estabilidad cambiaria y credibilidad en el programa económico.