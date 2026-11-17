Cada 17 de noviembre -aunque en Argentina la celebración tenga fecha propia el 21 de septiembre- el calendario mundial recuerda algo que rara vez entra en las planillas de costos de una empresa: el valor económico de formar a una persona. Es el Día Internacional del Estudiante.

La fecha nació en 1939 para recordar a jóvenes universitarios checos perseguidos por resistir al nazismo. Casi noventa años después, conservó el nombre pero sumó un ángulo distinto.

Hoy sirve también para pensar cuánto cuesta -y cuánto rinde- formar talento en un mundo donde ese talento circula libremente entre fronteras, oficinas y husos horarios.

La cifra sorprende incluso a quienes manejan números grandes todos los días.

Un solo grupo de graduados universitarios que estudia fuera de su país de origen puede aportarle a la economía que lo recibe algo así como un billón y medio de dólares a lo largo de toda su vida laboral.

Esa estimación surge de proyecciones del propio sector de reclutamiento internacional de talento, que lleva años midiendo el impacto económico de la movilidad estudiantil.

El número global de estudiantes que cruza fronteras para formarse viene en alza sostenida desde hace dos décadas. Podría acercarse a los nueve millones en los próximos años.

Cada uno de ellos representa, al mismo tiempo, un costo de formación y una futura fuente de productividad, consumo e impuestos para quien lo recibe.

El problema -y la oportunidad- aparece cuando el país o la región que paga la formación no es el mismo que después cobra el dividendo. Argentina conoce bien ese dilema.

Forma profesionales de buen nivel y después ve cómo buena parte de ellos arma su carrera en otro lugar.

Distintas encuestas de los últimos meses muestran que una proporción alta de jóvenes locales consideraría irse si surgiera una oportunidad laboral afuera, en un mercado laboral que ya viene mostrando otros cambios.

No es una novedad de coyuntura: es una tendencia que viene creciendo y que las empresas ya empezaron a tomar en serio.

Rosario no es ajena a esa tensión. La ciudad tiene universidades consolidadas, una base industrial amplia y pymes que compiten por los mismos perfiles jóvenes que también buscan multinacionales que ya instalan operaciones en el país, estudios globales y hasta empleadores remotos.

Por eso en la región empezó a tomar forma una agenda explícita de retención de talento, con foros empresariales dedicados a discutir cómo se compensa, se capacita y se fideliza a quien recién egresa.

La inteligencia artificial complica y a la vez redefine ese cálculo. Las tareas que antes servían de entrenamiento para un primer empleo -redactar informes, armar planillas, resumir información- hoy las hace, en gran medida, una máquina.

Eso obliga a repensar qué forma realmente a un profesional joven cuando la rutina ya no alcanza. Las empresas que entendieron el cambio empezaron a exigir menos tareas mecánicas y más criterio, capacidad de síntesis y manejo de herramientas digitales desde el primer día.

Para una pyme, ese dato es doble filo. Compite en desventaja de presupuesto frente a una multinacional para atraer talento ya formado, pero tiene una ventaja que pocas veces explota: trayectorias de desarrollo más rápidas y roles con impacto visible casi de inmediato.

Invertir en becas, pasantías pagas, convenios con universidades locales o programas de mentoría deja de ser una política de recursos humanos aislada. Se convierte en la forma más barata de asegurar una cantera propia de talento en un mercado donde ese talento escasea.

El sector de educación internacional -universidades, programas de intercambio, plataformas de formación online- también creció como negocio en sí mismo. España, por ejemplo, calcula que sus estudiantes extranjeros le generan más de 8.300 millones de euros al año, gran parte fuera del aula.

Alquileres, consumo cotidiano y turismo educativo explican buena parte de ese número. Nada nos impide pensar un capítulo parecido para ciudades universitarias como la nuestra, con estudiantes de otras provincias o países vecinos que ya eligen formarse aquí.

Captar estudiantes puede funcionar, en los hechos, como una verdadera industria de exportación de servicios. El desafío de fondo no cambia aunque cambien las herramientas.

Se trata de transformar el gasto en formación en una inversión que se recupere, reteniendo al profesional que egresa o, al menos, construyendo con él un vínculo comercial que sobreviva a la distancia.

Las empresas que ya tratan la formación como negocio y no como un costo fijo más están un paso adelante. El Día Internacional del Estudiante lo recuerda, casi nueve décadas después de su origen.

Sigue siendo, ante todo, un buen momento para preguntarnos dónde estamos construyendo hoy el futuro de nuestra propia economía.