El maíz en EEUU puede ser récord y el mercado lo siente: ¿qué pasa con la soja?

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó hoy su informe mensual de estimaciones agrícolas.

La gran sorpresa del informe fue el fuerte aumento proyectado de la cosecha de maíz en Estados Unidos que, con 425,26 millones de toneladas, resulta un récord histórico y una marca que quedó muy lejos, incluso, del límite alto del rango proyectado por los privados, que fue de 402,10 a 414,62 millones de toneladas.

Este dato bajista, que pone al mercado en nuevos mínimos para la mayoría de los contratos activos en Chicago, respondió a una importante revisión alcista del área sembrada y a un rendimiento promedio que también resulta una marca inédita en la historia agrícola estadounidense, con 118,50 quintales por hectárea.

Como contracara, aunque con una dimensión de sorpresa mucho menor, quedó el ajuste en la cifra prevista para el volumen de la nueva cosecha de soja.

Soja

Sobre Sudamérica, el USDA sostuvo en 169 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha de Brasil y en 102,10 millones la estimación sobre las exportaciones de grano sin procesar.

En tanto, para la Argentina el organismo revisó al alza por segundo mes consecutivo su estimado de producción de soja, esta vez, de 49,90 a 50,90 millones de toneladas.

Para la nueva campaña de soja en Estados Unidos, el USDA redujo de 117,98 a 116,82 millones de toneladas la previsión de la cosecha, contra los 118,80 millones previstos en promedio por los operadores.

Respecto de la próxima campaña en Sudamérica, el USDA proyectó en 175 millones de toneladas la producción de soja de Brasil y en 112 millones sus exportaciones de grano sin procesar, sin cambios.

Para la Argentina el organismo sostuvo en 48,50 millones de toneladas su previsión sobre la nueva campaña de soja, pero elevó de 5 a 5,80 millones las ventas externas de poroto.

Maíz

En la actualización de cifras para Sudamérica, el USDA sostuvo las cifras de producción y de exportaciones de Brasil en 132 y en 43 millones de toneladas, respectivamente. El jueves la Conab actualizará sus cifras, luego de proyectar en julio la producción y las ventas de maíz en 131,97 y en 36 millones de toneladas, respectivamente.

La producción argentina de maíz fue sostenida en 50 millones de toneladas y el dato sobre las exportaciones, en 34,50 millones.

Para la nueva campaña de granos gruesos en Sudamérica, el USDA estimó la producción y las exportaciones de maíz de Brasil en 131 y en 43 millones de toneladas, sin cambios.

Acerca de la Argentina, el USDA también mantuvo inalterables sus previsiones, con una cosecha de 53 millones de toneladas y ventas externas por 37 millones.