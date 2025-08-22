La carne argentina aporta lo suyo: en 2025 ya exportó por unos u$s 2.000 millones

Las exportaciones del mes de julio de 2025 alcanzaron un volumen cercano a las 62,2 mil toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada; por un valor del orden de los 346,9 millones de dólares. Con respecto al mes de junio de 2025, los volúmenes embarcados muestran un leve retroceso, del (-1,1%); mientras que el valor obtenido muestra un avance moderado, del (+5,5%).

“Con relación al mes de julio de 2024, los volúmenes exportados resultan un (+9,7%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+51,7%) superior. El acumulado de los primeros siete meses del año 2025, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 376,2 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 1.943,1 millones de dólares. Con relación a los primeros siete meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-12,6%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+17,7%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada resultó en el mes de julio de 2025 de u$s 5.577 por tonelada. Este valor resulta un (+6,6%) superior al obtenido en junio último; y un (+38,2%) más elevado que el precio medio de julio de 2025, que había sido de u$s 4.035 por tonelada. En los últimos años, se observa una persistente tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde el mes de mayo de 2022 en adelante, que se ha revertido parcialmente desde mediados del segundo trimestre de 2025; y los u$s 5.577 dólares promedio por tonelada obtenidos en el mes de julio se ubican alrededor de u$s 700 por tonelada por debajo de los máximos registrados en abril de 2022.

Destino y valores

La República Popular China es el principal destino de exportación, tanto para el mes de julio como para el acumulado de los primeros siete meses del año. En el último mes, se embarcaron con destino a China 15,0 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de 32,2 millones de dólares y aproximadamente 29,6 mil toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de 147,8 millones de dólares.

“El acumulado de los últimos doce meses de actividad, desde julio de 2024 hasta julio de 2025, muestran exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada por un volumen de 715,4 mil toneladas peso producto; y un valor monetario obtenido cercano a 3.320 millones de dólares”, indicó Ravettino.

China representó el 71,8% de los volúmenes exportados en julio de 2025; y el 69,4% del acumulado en los primeros siete meses del año. El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en julio de 2025 se ubicó alrededor de los u$s 5.000 por tonelada, marcando todavía un claro recorte con respecto al máximo de u$s 5.900 obtenido en mayo de 2022.

Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina del mes de julio de 2025 totalizaron un volumen de 9,3 mil toneladas, por un valor de 20,6 millones de dólares. El precio medio de exportación de estos productos se ubicó levemente por encima de los u$s 2.200 por tonelada, con picos superiores a los u$s 3.760 para el producto lenguas bovinas. En 2 los primeros siete meses del año 2025, las ventas de menudencias y preparaciones bovinas treparon a un volumen de 67,2 mil toneladas, por un valor de 124,1 millones de dólares.