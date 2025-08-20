La ganadería entra en una "nueva era": ¿por qué lo que viene es positivo para Argentina?

La ganadería argentina entra en una nueva era, marcada por la alta demanda internacional y precios en alza, según comentó a Ecos365, el analista Víctor Tonelli, durante una jornada ganadera realizada en Rafaela.

Tonelli explicó que la eliminación de restricciones a la exportación, impulsada por el Gobierno actual, abrió un horizonte favorable para el país. Sin embargo, advirtió que la pérdida de 3,4 millones de cabezas en los últimos dos años complica la oferta futura, afectando tanto la exportación como el consumo interno.

“La buena noticia para los productores es que con menor oferta y demanda firme, los precios estarán sólidos; la mala noticia es que recuperar el stock perdido llevará tiempo”, indicó.

En cuanto a los distintos eslabones de la cadena, el panorama es positivo: la cría y la recría se mantienen con buena renta, mientras que el feedlot enfrenta mayores costos de reposición, aunque también se beneficia de valores internacionales atractivos. Los frigoríficos exportadores, que comenzaron el año con dificultades, lograron recuperar precios desde abril, impulsados por ajustes del tipo de cambio y la demanda externa.

Víctor Tonelli, analista ganadero, augura un futuro promisorio para la actividad.

"La ganadería argentina se encuentra ante un escenario de precios firmes y mercados en expansión, pero con desafíos significativos relacionados con la recuperación del stock y la necesidad de liquidez para que los productores puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional".

Tonelli remarcó que la clave para agregar kilos al animal no está en regulaciones de peso mínimo, sino en la demanda internacional que paga por productos más pesados. En este sentido, la apertura hacia China, el sudeste asiático, Medio Oriente y el Norte de África genera nuevas oportunidades, ya que estos mercados están en expansión y buscan productos argentinos de calidad.

Respecto a la competencia regional, el analista advirtió que los aranceles estadounidenses a Brasil podrían generar ruido en los mercados internacionales, aunque también podrían abrir oportunidades para la carne argentina. “Brasil sigue siendo el principal exportador a China, mientras que Argentina representa apenas una fracción. Hay que estar atentos a cómo se resuelva esta situación”, concluyó.