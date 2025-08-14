La política "mete la cola" en el mercado inmobiliario rural y frena inversiones

el mercado inmobiliario rural mostró en julio una mejora, de acuerdo al informe mensual elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).

El InCAIR, el índice que mensualmente refleja la actividad del mercado, mostró una suba de 5,07 puntos en comparación con el mes anterior y para los empresarios del sector "se consolida la tendencia positiva de la actividad".

De todas maneras, a pesar de ello, advierten por una situación que suele darse en años políticos como el 2025. "Las próximas elecciones [en octubre], como suele suceder habitualmente, frenan algunas decisiones tanto de inversores como propietarios"

Por último al igual que en los últimos meses, desde la CAIR señalan que "se mantiene muy firme la demanda agrícola con muy poca oferta".