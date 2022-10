La sequía pega duro y la siembra de maíz es la más lenta de las últimas dos décadas

La siembra del maíz sigue sustancialmente afectada por la falta de lluvias y la escasez de humedad de suelos en Argentina.

Con el 19% de la superficie sembrada (datos relevados al 27/10), desde la Bolsa de Comercio de Rosario aseguran que es necesario ir varios años atrás para hallar una situación similar.

“Debemos remontarnos a la campaña 2013/14 para encontrar un ritmo de siembra igual de rezagado en nuestro país. No obstante, la superficie del año comercial 2022/23 es un 66% superior al de la campaña 2013/14, por lo que el atraso de siembra ya es el más grande en al menos veinte años”.

De acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), en algunas zonas de Buenos Aires, como Pergamino y Pehuajó, se pudo avanzar en la siembra.

No obstante, en delegaciones como Bragado y Veinticinco de Mayo, la plantación de maíz sigue detenida. Además, en Córdoba se avanza en Laboulaye y Marcos Juárez, pero en Río Cuarto no hay condiciones para proseguir.

Por su parte, en Santa Fe la evolución es más favorable al norte de la provincia, en las delegaciones de Avellaneda y Rafaela. No obstante, en Cañada de Gómez no pudo implantarse toda la superficie proyectada. No conforme con ello, la Secretaría de Agricultura informó que en Casilda se van agotando los días de ventana óptima para la implantación de maíces tempranos, a la espera de mejoras en la humedad de suelos.